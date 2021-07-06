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Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020

Сегодня команды решат, кто станет первым финалистом
Футбол Евро-2020
21:04
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Фото: Twitter UEFA

Вашему вниманию стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.

Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.

Видео трансляция матча Италия – Испания.

Онлайн трансляция матча Италия – Испания.

Петр Приходько
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Теги

Италия – Испания сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол)

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