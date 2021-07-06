Евро 2020. Италия — Испания. Видео трансляция
Италия – Испания: стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020
Сегодня команды решат, кто станет первым финалистом
Фото: Twitter UEFA
Вашему вниманию стартовые составы на матч полуфинала Евро-2020 между Италией и Испанией.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.
Испания: Унай Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Педри, Ферран Торрес, Оярсабаль, Дани Ольмо.
Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.
Видео трансляция матча Италия – Испания.
Комментарии 0