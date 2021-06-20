Италия минимально победила Уэльс и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места

«Скуадра адзурра» сыграет со 2-й командой группы Украины

Фото: UEFA

В матче 3-го тура Евро-2020 Италия в Риме принимала Уэльс.

С первых минут итальянцы захватили инициативу, гол номинальных хозяев поля пришел в концовке 1-го тайма, на 39-й минуте отличился Маттео Пессина.

А в начале второго тайма Итан Ампаду оставил Уэльс вдесятером. Британцы ничего не сумели сделать против именитого соперника, а Италия берегла силы на следующую стадию.

Отметим, что Италия в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со 2-й командой группы С – это будет Украина или Австрия.

Евро-2020, 3-й тур

Италия – Уэльс 1:0

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толои, Пессина, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Верратти, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Уильямс, Родон, Робертс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Бэйл, Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74), Гантер.

Предупреждения: Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление: Ампаду (55)