Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Италия минимально победила Уэльс и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места

«Скуадра адзурра» сыграет со 2-й командой группы Украины
Футбол Евро-2020
20:51
Италия минимально победила Уэльс и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места
Фото: UEFA

В матче 3-го тура Евро-2020 Италия в Риме принимала Уэльс.

С первых минут итальянцы захватили инициативу, гол номинальных хозяев поля пришел в концовке 1-го тайма, на 39-й минуте отличился Маттео Пессина.

А в начале второго тайма Итан Ампаду оставил Уэльс вдесятером. Британцы ничего не сумели сделать против именитого соперника, а Италия берегла силы на следующую стадию.

Отметим, что Италия в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со 2-й командой группы С – это будет Украина или Австрия.

Евро-2020, 3-й тур

Италия – Уэльс 1:0

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толои, Пессина, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Верратти, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Уильямс, Родон, Робертс, Ампаду, Рэмзи, Аллен, Бэйл, Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74), Гантер.

Предупреждения: Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление: Ампаду (55)

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Уэльс сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сборная Италии повторила выдающийся рекорд. Команда Манчини не проигрывает 30 матчей подряд
Сборная Италии повторила выдающийся рекорд. Команда Манчини не проигрывает 30 матчей подряд
Футбол Евро-2020
22:05
Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020, если команда Шевченко не проиграет Австрии
Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020, если команда Шевченко не проиграет Австрии
Футбол Евро-2020
21:07
Битва потенциальных соперников Украины. Италия – Уэльс: стартовые составы
Битва потенциальных соперников Украины. Италия – Уэльс: стартовые составы
Футбол Евро-2020
18:13
Манчини: «Уэльс долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга»
Манчини: «Уэльс долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга»
Футбол Евро-2020
15:00
Бэйл: «Понимаем, что Уэльс является аутсайдером в матче с Италией»
Бэйл: «Понимаем, что Уэльс является аутсайдером в матче с Италией»
Футбол Евро-2020
08:52
Сильная игра Германии и первая победа Украины. Итоги второго тура Евро-2020
Послесловие
Сильная игра Германии и первая победа Украины. Итоги второго тура Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:30

Новости: Футбол

Сборная Италии повторила выдающийся рекорд. Команда Манчини не проигрывает 30 матчей подряд
Сборная Италии повторила выдающийся рекорд. Команда Манчини не проигрывает 30 матчей подряд
Евро-2020
22:05
Арнаутович выйдет в стартовом составе на матч с Украиной
Арнаутович выйдет в стартовом составе на матч с Украиной
Евро-2020
21:50
Алаба: «Мы все понимаем важность матча с Украиной»
Алаба: «Мы все понимаем важность матча с Украиной»
Евро-2020
21:35
Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020, если команда Шевченко не проиграет Австрии
Стал известен соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020, если команда Шевченко не проиграет Австрии
Евро-2020
21:07
Швейцария переиграла Турцию, которая с позором покинула Евро-2020
Швейцария переиграла Турцию, которая с позором покинула Евро-2020
Евро-2020
20:56
Евро-2020. Италия минимально обыграла Уэльс. Как этом было
Евро-2020. Италия минимально обыграла Уэльс. Как этом было
Евро-2020
20:52
Италия минимально победила Уэльс и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места
Италия минимально победила Уэльс и вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места
Евро-2020
20:51
Евро-2020. Швейцария обыграла Турцию. Как это было
LIVE Евро-2020. Швейцария обыграла Турцию. Как это было
Евро-2020
20:50
Сборная Украины – одна из самых дисциплинированных команд Евро-2020
Сборная Украины – одна из самых дисциплинированных команд Евро-2020
Евро-2020
19:40
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
11:59
4
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости

Анонсы

Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
21:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00