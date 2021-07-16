Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030

Фото: UEFA

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена подавать заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030. Его слова приводит Football Italia.

Сама победа на турнире принесла доход в размере 36 миллионов евро, который нельзя не заметить.

Есть надежда, что получение прав на проведение крупного турнира, наконец, может заставить некоторые местные советы согласиться на реконструкцию стадионов, которые в последний раз были обновлены к чемпионату мира 1990 года.

У нас есть желание и возможность провести чемпионат Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года, но мы должны делать все шаг за шагом, поэтому сначала Евро».