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Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030

Об этом заявил президент Федерации футбола страны
Футбол В Европе
11:08
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Фото: UEFA

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена подавать заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030. Его слова приводит Football Italia.

«Это победа для всех, кто сотрудничал с этим долгосрочным проектом. Эта победа вселяет надежду в страну в целом, поскольку исследования показывают, что экономический эффект был положительным.

Сама победа на турнире принесла доход в размере 36 миллионов евро, который нельзя не заметить.

Есть надежда, что получение прав на проведение крупного турнира, наконец, может заставить некоторые местные советы согласиться на реконструкцию стадионов, которые в последний раз были обновлены к чемпионату мира 1990 года.

У нас есть желание и возможность провести чемпионат Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года, но мы должны делать все шаг за шагом, поэтому сначала Евро».


Напомним, Италия выиграла Евро-2020, в финале одолев Англию.

Петр Приходько
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Теги

сборная Италии (футбол)

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