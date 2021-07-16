Экс-форвард сборной Италии: «А почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались подписать Доннарумму?»
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Об этом заявил президент Федерации футбола страны
Фото: UEFA
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена подавать заявку на проведение Евро-2028 или ЧМ-2030. Его слова приводит Football Italia.
«Это победа для всех, кто сотрудничал с этим долгосрочным проектом. Эта победа вселяет надежду в страну в целом, поскольку исследования показывают, что экономический эффект был положительным.
Сама победа на турнире принесла доход в размере 36 миллионов евро, который нельзя не заметить.
Есть надежда, что получение прав на проведение крупного турнира, наконец, может заставить некоторые местные советы согласиться на реконструкцию стадионов, которые в последний раз были обновлены к чемпионату мира 1990 года.
У нас есть желание и возможность провести чемпионат Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года, но мы должны делать все шаг за шагом, поэтому сначала Евро».
Напомним, Италия выиграла Евро-2020, в финале одолев Англию.
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