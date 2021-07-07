Италия в четвертый раз в истории вышла в финал Евро
Италия не проиграла в 33-м матче подряд. До мирового рекорда – 2 матча
Команда Манчини вышла в финал Евро-2020
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Фото: Getty Images
Сборная Италии не проигрывает 33 матча подряд.
33-й стала игра против Испании в полуфинале Евро-2020 (1:1, пен. 4:2).
Нынешняя сборная Италии уже побила собственный рекорд – 30 матчей без поражений с 1935-го по 1939-й годы.
До мирового рекорда сборных Испании и Бразилии (по 35 матчей без поражений подряд) осталось не проиграть 2 матча.
Напомним, команда Роберто Манчини в финале сыграет с победителем пары Англия – Дания.
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