Гол Шоу Италии – самый быстрый гол в истории финалов Евро
Италия снова не проиграла. До мирового рекорда остался лишь один матч
Команда Манчини взяла Евро-2020
Фото: UEFA
Сборная Италии выиграла Евро-2020, в финале победив Англию (1:1, пен. 3:2).
Это 34-й подряд игра без поражений для команды Роберто Манчини.
До мирового рекорда остался лишь 1 матч – сборные Испании и Бразилии имеют серии по 35 матчей без поражений.
Отметим, что Италия уже побила собственный рекорд по количеству матчей без поражений – 30 матчей в период с 1935-го по 1939-й.
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