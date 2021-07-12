Италия снова не проиграла. До мирового рекорда остался лишь один матч

Команда Манчини взяла Евро-2020

Фото: UEFA

Сборная Италии выиграла Евро-2020, в финале победив Англию (1:1, пен. 3:2).

Это 34-й подряд игра без поражений для команды Роберто Манчини.

До мирового рекорда остался лишь 1 матч – сборные Испании и Бразилии имеют серии по 35 матчей без поражений.

Отметим, что Италия уже побила собственный рекорд по количеству матчей без поражений – 30 матчей в период с 1935-го по 1939-й.

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