Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия 1*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Италия в серии пенальти переиграла Англию и стала новым чемпионом Европы

Родные трибуны «Уэмбли» не помогли команде Саутгейта
Футбол Евро-2020
00:54
Италия в серии пенальти переиграла Англию и стала новым чемпионом Европы
Фото - Getty Images

В финале Евро-2020 сборная Италии на «Уэмбли» переиграла Англию.

Уже в самом дебюте встречи фактические хозяева встречи сумели открыть счет. После подачи с фланга Шоу от штанги переправил мяч в ворота.

После гола англичане отошли в оборону и отдали инициативу сопернику. И до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме итальянцы продолжили оказывать давление. Оно вылилось в забитый мяч в середине 45-минутки. Его автором также стал защитник – Бонуччи.

«Скуадра Адзурра» на кураже после гола продолжила атаковать. Активным был Кьеза, но ближе к концу основного времени получил повреждение. Вингер попытался разбегаться, однако не смог продолжить игру и был заменен Бернардески.

После этого подопечные Роберто Манчини несколько сбавили обороты. Команде «трех львов», ранее перешедшей на схему с четырьмя защитниками удалось выровнять игру.

В дополнительное время ситуация не изменилась относительно концовки основных 90 минут. Команды довольно осторожно провели экстратаймы. Финальный штурм был за Италией. Однако матч перешел в серию пенальти.

Удары с точки точнее исполнила «Скуадра Адзурра». Решающий 11-метровый не реализовал Сака. Таким образом, команда стала новым чемпионом Европы.

Евро-2020, финал

Италия – Англия 1:1 (3:2 – пен.)

Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия: Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Уокер (Санчо, 120), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер, Кейн.

Предупреждения: Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини, Жоржиньо – Магуайр

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Футбол Евро-2020
11 июля 21:40
Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020
Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020
Футбол Евро-2020
11 июля 20:47
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 20:39
Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»
Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»
Футбол Евро-2020
11 июля 20:38
В UEFA рассматривают расширение Евро до 32 команд
В UEFA рассматривают расширение Евро до 32 команд
Футбол Евро-2020
11 июля 20:20
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Футбол Евро-2020
11 июля 19:37

Новости: Футбол

Евро 2020. Италия обыграла в финале Англию. Как это было
Евро 2020. Италия обыграла в финале Англию. Как это было
ЕВРО-2020
00:55
Италия в серии пенальти переиграла Англию и стала новым чемпионом Европы
Италия в серии пенальти переиграла Англию и стала новым чемпионом Европы
Евро-2020
00:54
Буряк: «На игроков «Динамо» во время Евро выпала основная нагрузка»
Буряк: «На игроков «Динамо» во время Евро выпала основная нагрузка»
Сборная Украины
11 июля 23:29
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
Украинская Премьер-лига
11 июля 23:09
«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)
«Металлист 1925» просматривает чемпиона мира (U17)
Украинская Премьер-лига
11 июля 22:44
Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик. Известна причина
Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик. Известна причина
Украинская Премьер-лига
11 июля 22:24
«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
«Рух» одолел «Верес», «Металлист 1925» и «Львов» добыли победы над представителями низших лиг
Украинская Премьер-лига
11 июля 22:01
Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Евро-2020
11 июля 21:40
В «Барселоне» выявили два случая заражения коронавирусом
В «Барселоне» выявили два случая заражения коронавирусом
Примерa (Испания)
11 июля 21:17
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
60
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости