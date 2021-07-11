Италия в серии пенальти переиграла Англию и стала новым чемпионом Европы

Родные трибуны «Уэмбли» не помогли команде Саутгейта

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В финале Евро-2020 сборная Италии на «Уэмбли» переиграла Англию.

Уже в самом дебюте встречи фактические хозяева встречи сумели открыть счет. После подачи с фланга Шоу от штанги переправил мяч в ворота.

После гола англичане отошли в оборону и отдали инициативу сопернику. И до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме итальянцы продолжили оказывать давление. Оно вылилось в забитый мяч в середине 45-минутки. Его автором также стал защитник – Бонуччи.

«Скуадра Адзурра» на кураже после гола продолжила атаковать. Активным был Кьеза, но ближе к концу основного времени получил повреждение. Вингер попытался разбегаться, однако не смог продолжить игру и был заменен Бернардески.

После этого подопечные Роберто Манчини несколько сбавили обороты. Команде «трех львов», ранее перешедшей на схему с четырьмя защитниками удалось выровнять игру.

В дополнительное время ситуация не изменилась относительно концовки основных 90 минут. Команды довольно осторожно провели экстратаймы. Финальный штурм был за Италией. Однако матч перешел в серию пенальти.

Удары с точки точнее исполнила «Скуадра Адзурра». Решающий 11-метровый не реализовал Сака. Таким образом, команда стала новым чемпионом Европы.

Евро-2020, финал

Италия – Англия 1:1 (3:2 – пен.)

Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 90), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия: Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Уокер (Санчо, 120), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Райс (Хендерсон, 74; Рэшфорд, 120), Стерлинг, Филлипс, Уокер, Кейн.

Предупреждения: Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини, Жоржиньо – Магуайр