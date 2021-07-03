Италия – вторая команда в истории, выигравшая первые пять матчей на Евро-2020

Накануне, коллектив Роберто Манчини выбил Бельгию

Фото: UEFA

Сборная Италии выбила Бельгию (2:1) в 1/4 финала Евро-2020.

Эта победа стала пятой для команды Роберто Манчини на турнире. На текущем чемпионате Европы итальянцы выиграли четыре игры в основное время и один матч – в дополнительное.

Италия стала лишь второй командой в истории Евро, выигравшей пять первых матчей, сообщает Gracenote. До нее это удавалось лишь Франции, которая выиграла все пять поединков на Евро-1984. Тогда французы стали чемпионами.

В полуфинале Италия сыграет против Испании.