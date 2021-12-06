«Сассуоло» готов отпустить в «Шахтер» Бога за 20 миллионов евро

Сам хавбек хочет в «Аталанту»

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога покинет команду зимой.

Итальянский клуб хочет 20 миллионов евро за своего игрока. Другие футболисты им не интересны, сообщает Sky Sports.

За игроком активно следит «Шахтер». Роберто Де Дзерби хочет привлечь в нынешнюю команду своего бывшего подопечного.

Правда, за Бога охотится и «Аталанта». Клуб из Бергамо готов выделить требуемые 20 миллионов евро за футболиста.

Сам ивуариец не против сменить клуб в Италии.