Итальянский клуб готов предложить «Динамо» за Супрягу 7-8 миллионов евро, Суркис хочет больше 10-ти
Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге
Туринцы готовы купить украинца
Фото: dynamo.kiev.ua
«Торино» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Владислава Супряги.
Как сообщает calcioinpillole.com, туринский клуб в ближайшие дни начнет переговоры с киевлянами. Клуб уже знает цену на игрока.
«Динамо» хочет получить не менее 9 миллионов евро за нападающего. На игрока не рассчитывают в «Динамо» и не против его ухода.
В прошлом сезоне Владислав не впечатлил тренеров команды. На его счету лишь 17 матчей и два мяча в УПЛ.
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