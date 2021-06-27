Итальянский клуб начнет переговоры с «Динамо» по Супряге

Туринцы готовы купить украинца

Фото: dynamo.kiev.ua

«Торино» заинтересован в переходе форварда «Динамо» Владислава Супряги.

Как сообщает calcioinpillole.com, туринский клуб в ближайшие дни начнет переговоры с киевлянами. Клуб уже знает цену на игрока.

«Динамо» хочет получить не менее 9 миллионов евро за нападающего. На игрока не рассчитывают в «Динамо» и не против его ухода.

В прошлом сезоне Владислав не впечатлил тренеров команды. На его счету лишь 17 матчей и два мяча в УПЛ.

Также украинцем интересуется «Дженоа».