Итальянский тренер: «Де Дзерби – потеря для нашего футбола»

Наставник возглавил «Шахтер»

Роберто Де Дзерби / Фото: УПЛ

Итальянский тренер Доменико Тоскано высказался о том, что Роберто де Дзерби возглавил донецкий «Шахтер». Его слова приводит Tuttomercatoweb.

«Де Дзерби ценен для меня. Его переход в «Шахтер» – отличное повышение, но итальянский футбол потерял футбольного художника, эстета.

Его идеи еще семь лет назад были передовыми. Это большая потеря для итальянского футбола и для его наследия».



Напомним, «Шахтер» с Де Дзерби вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, где вскоре проведет матч 1-го тура.