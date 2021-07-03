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Иванисеня прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Полузащитник находится на сборах команды в Сербии
Футбол Украинская Премьер-лига
11:32
Иванисеня прибыл в расположение «Крыльев Советов»
Фото: ФК Заря

Полузащитник Дмитрий Иванисеня близок к переходу в «Крылья Советов».

Экс-хавбек «Зари» прибыл в расположение российской команды в Сербии. Там команда проводит сборы и готовится к новому сезону.

Сообщалось, что Иванисеня подпишет долгосрочный контракт с клубом. В июне он покинул «Зарю» свободным агентом.

На счету полузащитника один матч за сборную Украины.

 

Андрей Усмонов
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Дмитрий Иванисеня Заря

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