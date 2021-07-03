Иванисени не будет в «Металлисте»
Иванисеня прибыл в расположение «Крыльев Советов»
Полузащитник находится на сборах команды в Сербии
Фото: ФК Заря
Полузащитник Дмитрий Иванисеня близок к переходу в «Крылья Советов».
Экс-хавбек «Зари» прибыл в расположение российской команды в Сербии. Там команда проводит сборы и готовится к новому сезону.
Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021
Сообщалось, что Иванисеня подпишет долгосрочный контракт с клубом. В июне он покинул «Зарю» свободным агентом.
На счету полузащитника один матч за сборную Украины.
Комментарии 0