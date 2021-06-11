Иваница не подтвердил назначение в «Минай»

Ужгородский клуб не обращался к тренеру

Фото: ФК Ужгород

«Минай» пока все еще без тренера.

Сообщалось, что команду может возглавить Михаил Иваница, однако наставник эту информацию опроверг.

«После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из «Mиная» не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации».

«Минай» будет играть в Первой лиге с нового сезона.

Сообщалось, что клуб может возглавить и иностранец.