«Минай» определился с новым тренером
Иваница не подтвердил назначение в «Минай»
Ужгородский клуб не обращался к тренеру
08:21
Фото: ФК Ужгород
«Минай» пока все еще без тренера.
Сообщалось, что команду может возглавить Михаил Иваница, однако наставник эту информацию опроверг.
«После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из «Mиная» не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации».
«Минай» будет играть в Первой лиге с нового сезона.
Сообщалось, что клуб может возглавить и иностранец.
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