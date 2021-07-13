Чигринский может вернуться в УПЛ
Из Греции в Польшу. Чигринский может стать игроком «Термалики»
Украинский защитник ведет переговоры с клубом
11:53
Дмитрий Чигринский / Фото - to10.grБывший защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский может подписать контракт с польской «Термаликой». Об этом сообщает Мeczyki.
Источник утверждает, что ведутся переговоры относительно возможного перехода экс-игрока сборной Украины.
Отметим, что наставником «Термалики» является Мариуш Левандовски, в прошлом одноклубник Чигринского по донецкому «Шахтеру».
По итогам минувшего сезона клуб поднялся в высший дивизион Польши.
Последним местом работы Чигринского был АЕК, за который он играл с лета 2016 года.
В составе греческой команды 34-летний украинец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 126 матчах. Выигрывал чемпионат Греции в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в УПЛ.
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