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Из Греции в Польшу. Чигринский может стать игроком «Термалики»

Украинский защитник ведет переговоры с клубом
Футбол Украинские легионеры
11:53
Из Греции в Польшу. Чигринский может стать игроком «Термалики»
Дмитрий Чигринский / Фото - to10.gr
Бывший защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский может подписать контракт с польской «Термаликой». Об этом сообщает Мeczyki.

Источник утверждает, что ведутся переговоры относительно возможного перехода экс-игрока сборной Украины.

Отметим, что наставником «Термалики» является Мариуш Левандовски, в прошлом одноклубник Чигринского по донецкому «Шахтеру».

По итогам минувшего сезона клуб поднялся в высший дивизион Польши. 

Последним местом работы Чигринского был АЕК, за который он играл с лета 2016 года.

В составе греческой команды 34-летний украинец забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 126 матчах. Выигрывал чемпионат Греции в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в УПЛ.
Владимир Кириченко
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Теги

Дмитрий Чигринский АЕК

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