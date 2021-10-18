Коваленко признан лучшим игроком матча «Специя» – «Салернитана»
Из-за Коваленко в Италии уволили тренера
«Салернитана» сменила наставника
11:37
Фото: AFP
«Салернитана» сменила главного тренера.
В отставку отправлен Фабрицио Кастори. Он работал в команде с августа прошлого года.
Вместо него на вакантную должность назначен Стефано Колантуоно. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает сайт команды.
Колантуоно уже ранее работал с клубом в сезоне 2017/18.
«Салернитана» идет последней в таблице Серии А. в последнем матче команда уступила «Специи», в котором героем встречи стал Виктор Коваленко.