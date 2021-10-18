Из-за Коваленко в Италии уволили тренера

«Салернитана» сменила наставника

Фото: AFP

«Салернитана» сменила главного тренера.

В отставку отправлен Фабрицио Кастори. Он работал в команде с августа прошлого года.

Вместо него на вакантную должность назначен Стефано Колантуоно. Контракт рассчитан до конца сезона, сообщает сайт команды.

Колантуоно уже ранее работал с клубом в сезоне 2017/18.

«Салернитана» идет последней в таблице Серии А. в последнем матче команда уступила «Специи», в котором героем встречи стал Виктор Коваленко.