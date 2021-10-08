Издание France Football назвало претендентов на приз лучшему вратарю мира

Действующего обладателя награды нет в списке

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Издание France Football огласило список игроков, которые претендуют на Трофей Льва Яшина – приз лучшему голкиперу планеты.

Шорт-лист кандидатов: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ, Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Каспер Шмейхель («Лестер», Дания), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Бавария», Словения), Самир Ханданович («Интер», Словения).

Действующим обладателем награды является вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. Игрок получил этот приз в 2019-м году.

В 2020-м году этот трофей, так же как и Золотой мяч, не вручали, объяснив это особенностями сезона во время пандемии коронавируса.

Церемония награждения состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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