Издание France Football назвало претендентов на приз лучшему вратарю мира
Издание France Football огласило список игроков, которые претендуют на Трофей Льва Яшина – приз лучшему голкиперу планеты.
Шорт-лист кандидатов: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ, Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Каспер Шмейхель («Лестер», Дания), Эдуар Менди («Челси», Сенегал), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Ян Облак («Бавария», Словения), Самир Ханданович («Интер», Словения).
Действующим обладателем награды является вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер. Игрок получил этот приз в 2019-м году.
В 2020-м году этот трофей, так же как и Золотой мяч, не вручали, объяснив это особенностями сезона во время пандемии коронавируса.
Церемония награждения состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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