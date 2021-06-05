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Известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии

Им станет местный клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
16:31
Известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии
Фото: ФК Динамо

Стал известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии.

Им оказался местный клуб «Лозанна». Игра запланирована на 3 июля, сообщает lematin.ch.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет на сборах с двумя французскими командами. Это «Лион» и «Ницца».

«Лозанна» заняла 5-е место по итогам минувшего сезона чемпионата Швейцарии.

В Швейцарию киевляне отправятся уже июне.

Андрей Усмонов
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