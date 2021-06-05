Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии
Им станет местный клуб
Фото: ФК Динамо
Стал известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии.
Им оказался местный клуб «Лозанна». Игра запланирована на 3 июля, сообщает lematin.ch.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет на сборах с двумя французскими командами. Это «Лион» и «Ницца».
«Лозанна» заняла 5-е место по итогам минувшего сезона чемпионата Швейцарии.
В Швейцарию киевляне отправятся уже июне.
Комментарии 0