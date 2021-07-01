Известны финансовые требования Кулача, которая не приняла «Ворскла»

Форвард хотел увеличения зарплаты

Фото: ФК Ворскла

Стали известны финансовые требования форварда Владислава Кулача по новому контракту с «Ворсклой».

Нападающий был готов остаться в клубе при повышении оклада. В Полтаве он хотел получать до 20 тысяч долларов в месяц и бонус за подписания контракта в размере 150 тысяч долларов.

«Ворскла» не приняла условия игрока. Владислав покинул команду свободным агентом.

На данный момент Кулач находится на просмотре в «Динамо». С учетом травмы Артема Беседина у него неплохие шансы на то, чтобы остаться.