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Известны новые детали голосования за «Золотой мяч»: Левандовски с огромным отрывом победил в Европе, Месси выбрали в Южной Америке, Азии и Океании

Также форварда «Баварии» поддержали в Африке
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10:57
Известны новые детали голосования за «Золотой мяч»: Левандовски с огромным отрывом победил в Европе, Месси выбрали в Южной Америке, Азии и Океании
Лионель Месси / Фото: Getty Images

Стали известны новые детали голосования за «Золотой мяч», сообщает Bild.

В Европе с большим отрывом победил Роберт Левандовски, он набрал 209 баллов. У Жоржиньо – 166 баллов, у Лионеля Месси – 161. Также Левандовски опередил Месси в странах Африки.

Тем не менее, страны Южной Америки, Азии и Океании выбрали именно Месси.

Напомним, в очередном матче за ПСЖ Месси снова не забил. У него лишь 1 мяч в 9-ти играх за французский клуб.

Петр Приходько
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Лионель Месси Роберт Левандовски

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