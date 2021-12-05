Обладатель «Золотого мяча» продолжает «феерить». У Месси – 1 гол в 9-ти матчах Лиги 1
Известны новые детали голосования за «Золотой мяч»: Левандовски с огромным отрывом победил в Европе, Месси выбрали в Южной Америке, Азии и Океании
Также форварда «Баварии» поддержали в Африке
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Стали известны новые детали голосования за «Золотой мяч», сообщает Bild.
В Европе с большим отрывом победил Роберт Левандовски, он набрал 209 баллов. У Жоржиньо – 166 баллов, у Лионеля Месси – 161. Также Левандовски опередил Месси в странах Африки.
Тем не менее, страны Южной Америки, Азии и Океании выбрали именно Месси.
Напомним, в очередном матче за ПСЖ Месси снова не забил. У него лишь 1 мяч в 9-ти играх за французский клуб.
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