Грицай: «Как-то легко «Заря» проиграла в Норвегии. Будем надеяться на лучшее»
Известны стартовые составы «Зари» и «Ромы»
Скрипник снова оставил ярко выраженных центрфорвардов на скамейке запасных
30 сентября 19:24
Фото: Заря
Представляем стартовые составы луганской «Зари» и римской «Ромы» на матч второго тура в группе C Лиги конферений
«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский, Булеца, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.
Запасные: Жилкин, Лунев, Шахаб, Гладкий, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори, Дарбо, ристанте, Перес, Пеллегрини, Эль Шаарави, Шомуродов.
Запасные: Фусато, Винья, Вильяр, Абрахам, Рейнолдс, Майораль, Дзаньоло, Манчини, Диавара, Бове, Залевски, Мхитарян.
Онлайн трансляция матча «Заря» – «Рома».
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