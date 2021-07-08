Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти
Известны участники финала Евро-2020
Матч пройдет 11 июля на «Уэмбли»
Фото: BBC
Стали известны участники финала Евро-2020.
7 июня этой командой стала Италия, выбившая Испанию в полуфинале в серии пенальти. Вторым участником турнира стала сборная Англии.
В своем полуфинале англичане сумели обыграть в дополнительное время Данию (2:1). Таким образом, в финале сыграют Англия и Италия.
Игра состоится 11 июля. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Примечательно, что на этом стадионе Англия сыграла шесть из семи матчей чемпионата Европы.
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