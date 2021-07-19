Известный агент: «Милан» – фаворит на покупку Миколенко»

Виталий Миколенко / фото - FootBoom

Футбольный агент Алекс Великих предрек защитнику «Динамо» и сборной Украины Виталию Миколенко будущее в клубе из топ-5 европейских чемпионатов:

Если же будут пробовать делать из него центрального защитника, то, на мой взгляд, шансов у него больших нет. На фланге – его игра. Считаю, что основной фаворит на покупку Миколенко – «Милан». Да, там есть Эрнандес, но если он будет продан, то, возможно, Миколенко будет приобретен. Плюс, не будем забывать о времени на адаптацию. Есть «Наполи». А также – клубы среднего уровня, которые, на мой взгляд, просто не потянут трансферную стоимость Виталия».