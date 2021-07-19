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Известный агент: «Милан» – фаворит на покупку Миколенко»

Украинский защитник может уйти на повышение
Футбол Украинская Премьер-лига
17:05
Известный агент: «Милан» – фаворит на покупку Миколенко»
Виталий Миколенко / фото - FootBoom

Футбольный агент Алекс Великих предрек защитнику «Динамо» и сборной Украины Виталию Миколенко будущее в клубе из топ-5 европейских чемпионатов:

«Считаю, что Миколенко – номер один на переход в один из ведущих европейских чемпионатов. У него есть все, чтобы играть фланговым, подчеркиваю, фланговым, защитником в топ-чемпионате и топ-клубе. Он может стать их украшением.

Если же будут пробовать делать из него центрального защитника, то, на мой взгляд, шансов у него больших нет. На фланге – его игра. Считаю, что основной фаворит на покупку Миколенко – «Милан». Да, там есть Эрнандес, но если он будет продан, то, возможно, Миколенко будет приобретен. Плюс, не будем забывать о времени на адаптацию. Есть «Наполи». А также – клубы среднего уровня, которые, на мой взгляд, просто не потянут трансферную стоимость Виталия».

Миколенко вместе с другими «сборниками» уже вернулся в расположение киевского «Динамо» и уже успел выйти в стартовом составе на контрольный матч.

Напомним, ранее Миколенко попал в скандальную ситуацию из-за фото с российским репером.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Виталий Миколенко сборная Украины (футбол)

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