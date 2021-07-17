Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»
Именитый футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свою обеспокоенность трансфером нападающего Лассина Траоре в донецкий «Шахтер»:
«Донецкий «Шахтер» молодец, всегда отслеживает ситуацию. Однако у них в основном играют бразильцы, им там легче. Это своя каста. Я, например, не работаю с бразильцами. Траоре будет сложно в «Шахтёре». Бразильцы любят своих.
Безусловно, Лассина талантливый парень, он будет играть. Но он же был в южноафриканской команде «Аякса», после чего его подтянули в Голландию. Я очень хорошо знаю руководство амстердамского клуба, и для меня странно выглядит продажа футболиста, который только идёт на взлёт. Она настораживает.
При этом сумма - всего восемь миллионов. Что-то там не так, поскольку «Аякс» может показать Траоре с разных сторон и продать за гораздо более значимую сумму. Возможно, он немного плох с точки зрения дисциплины. Хотя, может, клуб решил закрыть дырки после пандемии».
Как сообщалось ранее, «горняки» заплатили «Аяксу» за форварда от 8 до 10 миллионов евро.
Напомним, Роберто Де Дзерби выделил игровые качества Траоре.