Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»

Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер

Именитый футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свою обеспокоенность трансфером нападающего Лассина Траоре в донецкий «Шахтер»:

Безусловно, Лассина талантливый парень, он будет играть. Но он же был в южноафриканской команде «Аякса», после чего его подтянули в Голландию. Я очень хорошо знаю руководство амстердамского клуба, и для меня странно выглядит продажа футболиста, который только идёт на взлёт. Она настораживает.

При этом сумма - всего восемь миллионов. Что-то там не так, поскольку «Аякс» может показать Траоре с разных сторон и продать за гораздо более значимую сумму. Возможно, он немного плох с точки зрения дисциплины. Хотя, может, клуб решил закрыть дырки после пандемии».