Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»

За игрока заплатили слишком мало
Футбол Украинская Премьер-лига
21:12
Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»
Лассина Траоре / фото - ФК Шахтер

Именитый футбольный агент Дмитрий Селюк выразил свою обеспокоенность трансфером нападающего Лассина Траоре в донецкий «Шахтер»:

«Донецкий «Шахтер» молодец, всегда отслеживает ситуацию. Однако у них в основном играют бразильцы, им там легче. Это своя каста. Я, например, не работаю с бразильцами. Траоре будет сложно в «Шахтёре». Бразильцы любят своих.

Безусловно, Лассина талантливый парень, он будет играть. Но он же был в южноафриканской команде «Аякса», после чего его подтянули в Голландию. Я очень хорошо знаю руководство амстердамского клуба, и для меня странно выглядит продажа футболиста, который только идёт на взлёт. Она настораживает.

При этом сумма - всего восемь миллионов. Что-то там не так, поскольку «Аякс» может показать Траоре с разных сторон и продать за гораздо более значимую сумму. Возможно, он немного плох с точки зрения дисциплины. Хотя, может, клуб решил закрыть дырки после пандемии».

Как сообщалось ранее, «горняки» заплатили «Аяксу» за форварда от 8 до 10 миллионов евро.

Напомним, Роберто Де Дзерби выделил игровые качества Траоре.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Лассина Траоре Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Дзерби: «Не ожидал, что игроки «Шахтера» так быстро поймут меня»
Де Дзерби: «Не ожидал, что игроки «Шахтера» так быстро поймут меня»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:56
Траоре: «У «Шахтера» фантастический проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про команду и Украину»
Траоре: «У «Шахтера» фантастический проект. Часто смотрю футбол, потому хорошо знал и про команду и Украину»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Сразу пять игроков «Шахтера» занимаются по индивидуальной программе
Сразу пять игроков «Шахтера» занимаются по индивидуальной программе
Футбол Украинская Премьер-лига
11:38
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Превью
Евро закончился – теперь время нормального футбола. УПЛ еще не стартовала, а уже наделала шума
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 16:23
4
Фанаты «Динамо» сорвали эмблемы «Шахтера» и надругались над ними
Фанаты «Динамо» сорвали эмблемы «Шахтера» и надругались над ними
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 09:56
1
Стала известна цена новой формы «Шахтера»
Стала известна цена новой формы «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 09:40

Новости: Футбол

Хавбек «Ингульца» рассказал о премиальных в 50 тысячах долларов
Хавбек «Ингульца» рассказал о премиальных в 50 тысячах долларов
Украинская Премьер-лига
22:31
Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале»
Алаба отказывается играть на позиции защитника в «Реале»
Примерa (Испания)
22:15
Форвард ПСЖ может перебраться в «Рому»
Форвард ПСЖ может перебраться в «Рому»
Серия А (Италия)
21:37
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
«Арсенал» заплатит 50 миллионов за защитника сборной Англии
Премьер-Лига (Англия)
21:20
Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»
Известный агент рассказал, что не так с трансфером Траоре в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
21:12
Ракицкий выиграл Суперкубок с «Зенитом»
Ракицкий выиграл Суперкубок с «Зенитом»
Украинские легионеры
21:03
Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»
Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»
Украинские легионеры
20:37
Жиру – фанатам «Милана»: «Горжусь своими итальянскими корнями»
Жиру – фанатам «Милана»: «Горжусь своими итальянскими корнями»
Серия А (Италия)
20:25
Холанд рассказал о шансах «Боруссии» побороться за Бундеслигу
Холанд рассказал о шансах «Боруссии» побороться за Бундеслигу
Бундеслига (Германия)
20:16
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
14
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
17
Все новости