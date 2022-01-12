Известный агент Райола госпитализирован. Его состояние – критическое

О конкретных проблемах неизвестно

Фото: Sky Sports

Известный футбольный агент Мино Райола госпитализирован. Инцидент случился в Милане 12 январе. Его увезла скорая в одну из местных клиник.

Сейчас Райоле делают срочную операцию. Его состояние критическое. Какие именно проблемы со здоровьем у Райолы, не известно, сообщает gazzetta.it.

Отмечается, что в последние дни он вел переговоры по продлению контрактов с игроками некоторых итальянских клубов.