Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги
Известный агент Райола госпитализирован. Его состояние – критическое
О конкретных проблемах неизвестно
19:50
Фото: Sky Sports
Известный футбольный агент Мино Райола госпитализирован. Инцидент случился в Милане 12 январе. Его увезла скорая в одну из местных клиник.
Сейчас Райоле делают срочную операцию. Его состояние критическое. Какие именно проблемы со здоровьем у Райолы, не известно, сообщает gazzetta.it.
Отмечается, что в последние дни он вел переговоры по продлению контрактов с игроками некоторых итальянских клубов.