Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия

Самую высокую оценку получил капитан команды Фоды

Фото - УАФ

Сборная Украины уступила в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Неудивительно, что худшую оценку за игру по версии WhoScored получил представитель «сине-желтых».

Действия нападающего Романа Яремчука были оценены в 5.8 баллов. Также оценку ниже шестерки получил защитник Виталий Миколенко – 5.9. Лучшим же в поединке признан капитан австрийцев Давид Алаба – 7.9.

Лучшим в составе Украины стал голкипер(6.9). В тройке сильнейших также оказались защитники(оба – по 6.7).

Также вратарь был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков.