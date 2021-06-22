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Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия

Самую высокую оценку получил капитан команды Фоды
Футбол Сборная Украины
12:01
Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия
Фото - УАФ

Сборная Украины уступила в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Неудивительно, что худшую оценку за игру по версии WhoScored получил представитель «сине-желтых».

Действия нападающего Романа Яремчука были оценены в 5.8 баллов. Также оценку ниже шестерки получил защитник Виталий Миколенко – 5.9. Лучшим же в поединке признан капитан австрийцев Давид Алаба – 7.9.

Лучшим в составе Украины стал голкипер Георгий Бущан (6.9). В тройке сильнейших также оказались защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко (оба – по 6.7).

Также вратарь был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков.

Сергей Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

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