Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия
Самую высокую оценку получил капитан команды Фоды
12:01
Фото - УАФ
Сборная Украины уступила в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Неудивительно, что худшую оценку за игру по версии WhoScored получил представитель «сине-желтых».
Действия нападающего Романа Яремчука были оценены в 5.8 баллов. Также оценку ниже шестерки получил защитник Виталий Миколенко – 5.9. Лучшим же в поединке признан капитан австрийцев Давид Алаба – 7.9.
Лучшим в составе Украины стал голкипер Георгий Бущан (6.9). В тройке сильнейших также оказались защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко (оба – по 6.7).
Также вратарь был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков.
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