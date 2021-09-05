Красавец-гол и слезы. Матч против Франции Шапаренко точно запомнит на всю жизнь

Но теперь нам необходимы три победы

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Николай Шапаренко / Фото - UEFA

Александр Зинченко получил желтую карточку в матче с Казахстаном. Это значило только одно – встречу с Францией в Киеве ему придется пропустить.

И, как мы видим, это было не наказание, а везение. Вместе сконцентрированного на держании мяча полузащитника «Манчестер Сити» в основу попал вертикально настроенный Николай Шапаренко.

И он забил свой первый мяч в футболке национальной команды. Если, когда Сергей Сидорчук забивал французам в Париже, челюсть отвисла от того, насколько нам повезло, то здесь – от того, насколько это было красиво.

Видео гола Николая Шапаренко:

В англоязычных странах подобное описывают словом screamer. Этот гол действительно вышел кричащим. Те, кто сидел – подорвался с места, кто стоял – начал прыгать. Этот гол разлетелся по всему интернету: Sky Sports, ESPN – все, кто мог запостил себе этот гол.

Еще рано его называть каким-то великим, историческим. Но от наших сборников мы редко видим что-то подобное. Это факт.

А еще реже мы видим от наших футболистов слезы. Обычно они не способны демонстрировать эмоции. Но здесь Шапаренко, который дебютировал в 2018 году не сдержался.

Парень, который решился на нестандартный переход – из «Мариуполя» в «Динамо». Который получил полную поддержку от, а затем совершенно не воспринимался. Который с приходомвновь заслужил доверие тренера. Который не должен был играть, если бы партнер не получил лишнюю желтую карточку.

Это все о Шапаренко. Об авторе действительно крутого гола. И о его слезах.

«Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась».

В матче против Франции Шапаренко отдавал передачи с точностью 96%, все его обводки были удачными, он выиграл 6 единоборств, заработал на себе 4 нарушения правил.должен был доволен своим решением и тем, как полузащитник воспользовался шансом:

«Нельзя отказываться от ротации. Я все это держал в голове. Коля не играл с Казахстаном в стартовом составе. Дай бог, чтобы нам было кем ротировать состав на данном уровне. Еще раз поблагодарю Шапаренко и других парней за эту игру».

Впереди непростая задача. Придется оставить этот гол, этот матч в прошлом. В ничьей, в обеих ничьих с Францией не будет совершенно никакого смысла, если нам не удастся занять хотя бы второе место в своей группе отбора.

Сейчас товарищеский матч с Чехией. Но потом, в октябре, жизненно необходимо обыгрывать Финляндию, а следом за ней и Боснию и Герцеговину. А затем в ноябре взять все три очка с балканцами и на выезде. Все три пункта обязательные к исполнению.

Тогда, возможно, у нас будут шансы на плей-офф. На плей-офф, который мы прошли лишь раз в истории – когда обыграли Словению и вышли на Евро-2016. В этот раз будет еще сложнее, но, может, мы увидим еще какой-то крутой гол от наших парней.

Впереди 3 финала? Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать остальных соперников.

Если Шапаренко так сказал, то, надеемся, он и команда сделают действительно все возможное, чтобы таки завершить этот отбор тремя победами кряду. Ведь пока хоть и идем без поражений, но ничейная диета уже вызывает рвотный рефлекс.