Известный журналист рассказал, почему не нужно осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой

фото - Instagram

Украинский журналист Андрей Сенькив высказался о футболистах национальной сборной Романе Яремчуке и Виталии Миколенко, которые выложили в Instagram фото с российским репером Бастой:

Скажу парадоксальную вещь: когда я был на революции достоинства на Майдане, то я слушал одну песню группы ЛЮБЭ. Это максимальная дичь. Любимая песня Путина, а я на Майдане и слушаю ее. Сейчас для меня это странно и мне стыдно.

Футболисты могут слушать что угодно у себя дома, а когда они выставляют фото с человеком, который ездит и дает концерты в Крыму, что полностью запрещено законами Украины... У Басты были абсолютно разные заявления. И проукраинские и жесткие проросийские. Здесь тяжело во всем разобраться, но на месте футболистов я бы просто не делал этих фото или делал их для домашней коллекции.

Изменить людей и сказать что слушать, а что нет, с кем фотографироваться, а с кем нет - неправильно. Правильно говорить им о том, что нельзя это выставлять в публичное пространство. Нужно иметь голову на плечах и хотя бы иногда ее включать».