Известный журналист рассказал, почему не нужно осуждать Яремчука и Миколенко за фото с Бастой
Украинский журналист Андрей Сенькив высказался о футболистах национальной сборной Романе Яремчуке и Виталии Миколенко, которые выложили в Instagram фото с российским репером Бастой:
«Я видел это фото и понял, что и Миколенко, и Яремчук слушают Басту. Это вывод, который напрашивается сам по себе. Сам Баста вполне может болеть за сборную Украины. На самом деле история смешная и зашкварная. Нельзя запретить людям слушать какую-то музыку. Каждый из нас слушает абсолютную дичь. У каждого есть такая группа, о которой никто не скажет вслух.
Скажу парадоксальную вещь: когда я был на революции достоинства на Майдане, то я слушал одну песню группы ЛЮБЭ. Это максимальная дичь. Любимая песня Путина, а я на Майдане и слушаю ее. Сейчас для меня это странно и мне стыдно.
Футболисты могут слушать что угодно у себя дома, а когда они выставляют фото с человеком, который ездит и дает концерты в Крыму, что полностью запрещено законами Украины... У Басты были абсолютно разные заявления. И проукраинские и жесткие проросийские. Здесь тяжело во всем разобраться, но на месте футболистов я бы просто не делал этих фото или делал их для домашней коллекции.
Изменить людей и сказать что слушать, а что нет, с кем фотографироваться, а с кем нет - неправильно. Правильно говорить им о том, что нельзя это выставлять в публичное пространство. Нужно иметь голову на плечах и хотя бы иногда ее включать».
Футболисты не подумали о последствиях, выкладывая эту фотографию и накликали на себя бурную реакцию украинских болельщиков, которые засыпали игроков гневными комментариями.
Почему осуждать Яремчука и Миколенко за фотографию с репером – это популизм.