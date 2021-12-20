«Кадис» прервал победную серию мадридского «Реала», которая длилась 2 месяца

Команда Анчелотти не теряла очки в 10 матчах подряд

Фото: Eurosport

«Кадис» прервал победную серию мадридского «Реала» из 10 матчей подряд, в 18-м туре чемпионата Испании команды сыграли вничью (0:0).

Последний раз «Реал» терял очки 27 октября в матче чемпионата Испании с «Осасуной», тогда команды также не забивали мячей (0:0).

Эта ничья не мешает «Реалу» лидировать в турнирной таблице Примеры.

Следующий матч команда Анчелотти проведет в стране Басков.

Онлайн трансляция матча «Атлетик» – «Реал».