Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Реал». Онлайн трансляция
«Кадис» прервал победную серию мадридского «Реала», которая длилась 2 месяца
Команда Анчелотти не теряла очки в 10 матчах подряд
11:30
Фото: Eurosport
«Кадис» прервал победную серию мадридского «Реала» из 10 матчей подряд, в 18-м туре чемпионата Испании команды сыграли вничью (0:0).
Последний раз «Реал» терял очки 27 октября в матче чемпионата Испании с «Осасуной», тогда команды также не забивали мячей (0:0).
Эта ничья не мешает «Реалу» лидировать в турнирной таблице Примеры.
Следующий матч команда Анчелотти проведет в стране Басков.
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