Очень много денег. Названа сумма, которую «Реал» потратит на Холанда

Мадридцы в постоянном контакте с агентом игрока

Эрлинг Холанд / фото - BVB

Слова форварда Эрлинга Холанда про давление со стороны «Боруссии Д» в вопросе принятие решения о его будущем заставили европейские гранды активизироваться, сообщает Marca.

Особую активность проявляет мадридский «Реал», который осознает, что судьба игрока будет решаться в ближайшие дни.

Представители «сливочных» постоянно контактируют с агентом норвежца Мино Райолой и представителями дортмундского клуба, с которыми президент «бланкос» Флорентино Перес находится в отличных отношениях.

По информации источника, потенциальный трансфер форварда обойдется в 350 миллионов евро: это сумма трансфера в 75 миллионов, комиссионные Райоле, комиссионные отцу футболиста и зарплата игрока по шестилетнему контракту.

Также игрока хочет завлечь в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который отчаянно нуждается в игроке на позицию центрфорварда.

В «Боруссии» ране отреагировали на слова Холанда о давлении на него.