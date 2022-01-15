Очень много денег. Названа сумма, которую «Реал» потратит на Холанда
Слова форварда Эрлинга Холанда про давление со стороны «Боруссии Д» в вопросе принятие решения о его будущем заставили европейские гранды активизироваться, сообщает Marca.
Особую активность проявляет мадридский «Реал», который осознает, что судьба игрока будет решаться в ближайшие дни.
Представители «сливочных» постоянно контактируют с агентом норвежца Мино Райолой и представителями дортмундского клуба, с которыми президент «бланкос» Флорентино Перес находится в отличных отношениях.
По информации источника, потенциальный трансфер форварда обойдется в 350 миллионов евро: это сумма трансфера в 75 миллионов, комиссионные Райоле, комиссионные отцу футболиста и зарплата игрока по шестилетнему контракту.
Также игрока хочет завлечь в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который отчаянно нуждается в игроке на позицию центрфорварда.
В «Боруссии» ране отреагировали на слова Холанда о давлении на него.
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