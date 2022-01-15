В «Боруссии» отреагировали на слова Холанда о том, что клуб давит на него

Ватцке считает, что все под контролем

Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о словах форварда Эрлинга Холанда о том, что клуб давит на него. Его цитирует Bild. «Эрлинг – спонтанный человек. Ему это позволено, с ним нет никаких проблем. Конечно, также он должен иметь представление о видении ситуации со стороны клуба. Мы не можем ждать до конца мая ответа о его будущем в нашем клубе». Напомним, в последнем туре Бундеслиги дубль Холанда помог «Боруссии» победить «Фрайбург» (5:1).

Петр Приходько