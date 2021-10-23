Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка

Потеря тренера и лидеров не осталась незаметной

Аналитика

У «Сассуоло» пока дела идут не лучшим образом / Фото - sassuolocalcio.it

Эта команда влюбила в себя многих нейтральных болельщиков. Середняк, который играет в свой футбол не только с аутсайдерами, но и, казалось бы, с фаворитами. Против «Сассуоло» редко было просто.

Эусебио ди Франческо поднял эту команду в Серию А, а затем довел и вовсе до шестого места в чемпионате – попал с нероверди в еврокубки. Тренер пошел на повышение и вскоре в клуб пришел еще один молодой, но амбициозный тренер.

С Роберто Де Дзерби «Сассуоло», впечатляя своей игрой, дважды кряду финишировал восьмым, аккурат под зоной еврокубков. В прошлом сезоне команда лишь по дополнительным показателям уступила «Роме» седьмое место. Вместо римлян с позором проигрывать «Буде-Глимту» (или не проигрывать) мог именно «Сассуоло».

Этот наставник тоже ушел. Сейчас он пытается наладить игру «Шахтера», пытается поставить ему смелый футбол. Пока удается далеко не все. Хотя «Интер» понял – вскоре и здесь должна быть качественная команда.

Но что происходит с «Сассуоло» после ухода Де Дзерби? Ситуация не самая радужная. Команда из Модены после восьми туров идет 15-й в турнирной таблице , от зоны еврокубков ее отделяют 6 очков, а от зоны вылета – 2.

Девять голов в восьми поединках, 11 пропущенных мячей и лишь две сухие встречи, одна из которых против бедной «Салернитаны».

В сравнении с прошлым сезоном в «Сассуоло» не досчитались не только тренера, но и Марлона, Мануэля Локателли и Франческо Капуто (11+8 в прошлом сезоне).

Защитник приехал в Украину, полузащитник сходу стал одним из лидеров «Ювентуса», а нападающего отправили в аренду в «Сампдорию», ведь на замену 34-летнему старику есть молодые Распадори и Скамакка. Пока, правда, эти замены не играют (как и Дефрель, у которого ни одного гола).

Статистика нападающих в текущем сезоне Серии А:

Капуто – 2 гола и 3 ассиста

Распадори – 1 гол

Скамакка – 2 гола

На замену Де Дзерби пришел молодой. Для него это первый опыт работы в Серии А. После завершении карьеры игрока бывший центральный защитник поработал с несколькими клубами в четвертом дивизионе, с одним из которых поднялся в Серию С и сохранил там прописку.

Дальше была уже Серия В. «Венеции» он помог просто сохранить прописку, а с «Эмполи» вернул в элиту, выиграв второй дивизион лишь с тремя поражениями за сезон. Однако в «Сассуоло» пока что все не очень.

«Ми не получаем то, что заслуживаем на поле. Ми играли с отличными командами, но я календарь нельзя считать проблемой. Сейчас нам просто нужно продолжать играть как, к примеру, в матче с «Интером». Клуб продал многих важных игроков, но на их место пришли замены. Нужно время. Понятно, что всегда будет сравнение с Де Дзерби».

Пока еще разговоров об увольнении Диониси нет, но все понимают, что одна победа в семи матчах – это далеко не самый лучший показатель. Боссы клуба ведь уже привыкли видеть команду в верхней половине.

Немного удручающей статистики:

«Сассуоло» проиграл четыре из последних шести матчей Серии А. Столько же, сколько и в предыдущих 19.

«Сассуоло» проиграл два из четырех домашних матчей Серии А. Столько же, сколько и в предыдущих 12.

«Сассуоло» не забил еще ни одного мяча в первые 15 минут поединков и имеет лишь один гол в последние 30.

Да, команда Диониси находится среди лидеров чемпионата по количеству точных ударов по воротах (больше только у «Ромы», «Интера», «Наполи» и «Лацио»), также входит в топ-5 по количеству точных передач, в топ-3 по количеству обыгрышей соперника на дриблинге.

Но параллельно с этим меньше «Сассуоло» забили только новички чемпионата «Салернитана» и «Венеция», нероверди лишь шестые с конца по количеству ключевых передач за матч, по количеству пасов в последней трети поля.

Показатели xG тоже не выручают. Да, по этой метрике «Сассуоло» не добрал на данный момент 2 очка, тогда как в прошлой кампании с Де Дзерби взял на четыре пункта больше. Но если посмотреть на последние матчи команды, то все закономерно.

«Дженоа» – вели 2:0, но Консильи глупо пропустил, Скамакка не забил из вратарского и «Сассуоло» пропустил еще раз – в конце встречи с углового. С «Интером» нероверди вели в счете 1:0, но Феррари плохо закрыл Джеко, а затем Консильи необязательно сфолил и заработал пенальти.

Идем дальше. «Салернитана» едва не забила после ужасного паса на вратаря от Фратези, «Аталанта» провела гол уже на третьей минуте, а с «Торино» «Сассоуло» дважды спасал каркас, дважды мяч выносили с линии ворот.

Порой становится страшно от того, насколько глупые ошибки допускают футболисты Диониси, странно видеть, как Феррари кричит на партнеров, которые, почему-то, не хотят возвращаться в защиту, как не реализовываются убойные моменты.

Следующий матч «Сассуоло» будет против «Венеции». В последнее время статистика матчей с новичками у нероверди положительная. Правда, «крылатые львы» после неуверенного старта сезона сейчас подсобрались.

Никто не говорит, что для Диониси этот матч решающий. Но все понимают, что лучше начинать побеждать. Тем более, следующий матч против «Ювентуса». Подходить к такому поединку, выиграв лишь одну из восьми встречи – это создавать не самый благоприятный психологический фон.