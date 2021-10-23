Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 17
Завтра 20
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Осасуна - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень 3:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия 1:1 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь 0:0 1-й тайм
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Брест -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Бавария - Хоффенхайм -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Фрайбург -:- Запланирован
19:30 Герта - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Мальорка -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс -:- Запланирован
15:30 Полесье - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь 0:0 1-й тайм
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Брентфорд - Лестер -:- Запланирован
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион -:- Запланирован
18:00 Монако - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Марсель - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе -:- Запланирован
16:00 Верона - Лацио -:- Запланирован
19:00 Рома - Наполи -:- Запланирован
21:45 Интер - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте -:- Запланирован
17:15 Барселона - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т -:- Запланирован
15:30 Ужгород - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай -:- Запланирован
17:00 Динамо - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Заря - Колос -:- Запланирован

Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка

Потеря тренера и лидеров не осталась незаметной
Футбол Серия А (Италия)
14:02
Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка Аналитика
У «Сассуоло» пока дела идут не лучшим образом / Фото - sassuolocalcio.it

Эта команда влюбила в себя многих нейтральных болельщиков. Середняк, который играет в свой футбол не только с аутсайдерами, но и, казалось бы, с фаворитами. Против «Сассуоло» редко было просто.

Эусебио ди Франческо поднял эту команду в Серию А, а затем довел и вовсе до шестого места в чемпионате – попал с нероверди в еврокубки. Тренер пошел на повышение и вскоре в клуб пришел еще один молодой, но амбициозный тренер.

С Роберто Де Дзерби «Сассуоло», впечатляя своей игрой, дважды кряду финишировал восьмым, аккурат под зоной еврокубков. В прошлом сезоне команда лишь по дополнительным показателям уступила «Роме» седьмое место. Вместо римлян с позором проигрывать «Буде-Глимту» (или не проигрывать) мог именно «Сассуоло».

Этот наставник тоже ушел. Сейчас он пытается наладить игру «Шахтера», пытается поставить ему смелый футбол. Пока удается далеко не все. Хотя «Интер» понял – вскоре и здесь должна быть качественная команда.

Но что происходит с «Сассуоло» после ухода Де Дзерби? Ситуация не самая радужная. Команда из Модены после восьми туров идет 15-й в турнирной таблице, от зоны еврокубков ее отделяют 6 очков, а от зоны вылета – 2.

Девять голов в восьми поединках, 11 пропущенных мячей и лишь две сухие встречи, одна из которых против бедной «Салернитаны».

В сравнении с прошлым сезоном в «Сассуоло» не досчитались не только тренера, но и Марлона, Мануэля Локателли и Франческо Капуто (11+8 в прошлом сезоне).

Защитник приехал в Украину, полузащитник сходу стал одним из лидеров «Ювентуса», а нападающего отправили в аренду в «Сампдорию», ведь на замену 34-летнему старику есть молодые Распадори и Скамакка. Пока, правда, эти замены не играют (как и Дефрель, у которого ни одного гола).

Статистика нападающих в текущем сезоне Серии А:

  • Капуто – 2 гола и 3 ассиста

  • Распадори – 1 гол

  • Скамакка – 2 гола

На замену Де Дзерби пришел молодой Алессио Диониси. Для него это первый опыт работы в Серии А. После завершении карьеры игрока бывший центральный защитник поработал с несколькими клубами в четвертом дивизионе, с одним из которых поднялся в Серию С и сохранил там прописку.

Дальше была уже Серия В. «Венеции» он помог просто сохранить прописку, а с «Эмполи» вернул в элиту, выиграв второй дивизион лишь с тремя поражениями за сезон. Однако в «Сассуоло» пока что все не очень.

«Ми не получаем то, что заслуживаем на поле. Ми играли с отличными командами, но я календарь нельзя считать проблемой. Сейчас нам просто нужно продолжать играть как, к примеру, в матче с «Интером».

Клуб продал многих важных игроков, но на их место пришли замены. Нужно время. Понятно, что всегда будет сравнение с Де Дзерби».

Пока еще разговоров об увольнении Диониси нет, но все понимают, что одна победа в семи матчах – это далеко не самый лучший показатель. Боссы клуба ведь уже привыкли видеть команду в верхней половине.

Немного удручающей статистики:

  • «Сассуоло» проиграл четыре из последних шести матчей Серии А. Столько же, сколько и в предыдущих 19.

  • «Сассуоло» проиграл два из четырех домашних матчей Серии А. Столько же, сколько и в предыдущих 12.

  • «Сассуоло» не забил еще ни одного мяча в первые 15 минут поединков и имеет лишь один гол в последние 30.

Да, команда Диониси находится среди лидеров чемпионата по количеству точных ударов по воротах (больше только у «Ромы», «Интера», «Наполи» и «Лацио»), также входит в топ-5 по количеству точных передач, в топ-3 по количеству обыгрышей соперника на дриблинге.

Но параллельно с этим меньше «Сассуоло» забили только новички чемпионата «Салернитана» и «Венеция», нероверди лишь шестые с конца по количеству ключевых передач за матч, по количеству пасов в последней трети поля.

Показатели xG тоже не выручают. Да, по этой метрике «Сассуоло» не добрал на данный момент 2 очка, тогда как в прошлой кампании с Де Дзерби взял на четыре пункта больше. Но если посмотреть на последние матчи команды, то все закономерно.

«Дженоа» – вели 2:0, но Консильи глупо пропустил, Скамакка не забил из вратарского и «Сассуоло» пропустил еще раз – в конце встречи с углового. С «Интером» нероверди вели в счете 1:0, но Феррари плохо закрыл Джеко, а затем Консильи необязательно сфолил и заработал пенальти.

Идем дальше. «Салернитана» едва не забила после ужасного паса на вратаря от Фратези, «Аталанта» провела гол уже на третьей минуте, а с «Торино» «Сассоуло» дважды спасал каркас, дважды мяч выносили с линии ворот.

Порой становится страшно от того, насколько глупые ошибки допускают футболисты Диониси, странно видеть, как Феррари кричит на партнеров, которые, почему-то, не хотят возвращаться в защиту, как не реализовываются убойные моменты.

Следующий матч «Сассуоло» будет против «Венеции». В последнее время статистика матчей с новичками у нероверди положительная. Правда, «крылатые львы» после неуверенного старта сезона сейчас подсобрались.

Никто не говорит, что для Диониси этот матч решающий. Но все понимают, что лучше начинать побеждать. Тем более, следующий матч против «Ювентуса». Подходить к такому поединку, выиграв лишь одну из восьми встречи – это создавать не самый благоприятный психологический фон.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сассуоло Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Де Дзерби: «Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко»
Де Дзерби: «Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко»
Футбол Лига чемпионов UEFA
20 октября 13:11
Де Дзерби – о 0:5 с «Реалом»: «Считаю, что много кто из моих игроков сыграл хорошо»
Де Дзерби – о 0:5 с «Реалом»: «Считаю, что много кто из моих игроков сыграл хорошо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
20 октября 07:11
Де Дзерби: «Ахметов говорит мне всегда: «Победа важна, но важнее – как ты играешь»
Де Дзерби: «Ахметов говорит мне всегда: «Победа важна, но важнее – как ты играешь»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19 октября 16:59
Де Дзерби признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Де Дзерби признан лучшим тренером 11-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
19 октября 13:09
Де Дзерби: «Буду рад, если сыграем с «Реалом» без страха»
Де Дзерби: «Буду рад, если сыграем с «Реалом» без страха»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19 октября 13:00
Де Дзерби: «У Исмаили были проблемы с физическим состоянием, но он – игрок стартового состава»
Де Дзерби: «У Исмаили были проблемы с физическим состоянием, но он – игрок стартового состава»
Футбол Лига чемпионов UEFA
19 октября 12:48

Новости: Футбол

Форвард «Динамо»: «Я очень рад исполнению мечты детства»
Форвард «Динамо»: «Я очень рад исполнению мечты детства»
Украинская Премьер-лига
14:02
Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка
Аналитика
Как там поживает «Сассуоло» без Де Дзерби? Хорошего мало – к зоне вылета всего два очка
Серия А (Италия)
14:02
Один из матчей 12-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Один из матчей 12-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Украинская Премьер-лига
13:57
Два ключевых защитника «Шахтера» пропустят матч с «Ворсклой»
Два ключевых защитника «Шахтера» пропустят матч с «Ворсклой»
Украинская Премьер-лига
13:52
Гура: «Мы расстроились из-за ничьей с «Десной»
Гура: «Мы расстроились из-за ничьей с «Десной»
Украинская Премьер-лига
12:59
Украина попала в первую корзину группы В перед жеребьевкой Лиги наций 2022/23
Украина попала в первую корзину группы В перед жеребьевкой Лиги наций 2022/23
Лига наций UEFA
12:53
«Брайтон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии
Прогноз «Брайтон» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии
Прогнозы
12:50
Де Пена: «Я стал бы баскетболистом или теннисистом, если бы не футбол»
Де Пена: «Я стал бы баскетболистом или теннисистом, если бы не футбол»
Украинская Премьер-лига
12:36
«Ворскла» - «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Украины
Прогноз «Ворскла» - «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Украины
Прогнозы
11:55
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
16:15
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
17:00
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
TV
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
24 октября 13:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
24 октября 17:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
24 октября 17:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
24 октября 18:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00