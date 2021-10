Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все

«Буде-Глимт» уничтожил «Рому» / Фото - twitter.com/glimt

В этом туре еврокубков почти не было сенсаций, в большинстве все шло по плану фаворитов. Но один поединок все же выделился. И это была встреча в группе «Зари» в Лиге конференций.

«Буде-Глимт» уничтожил луганчан в первом туре, потом сыграл выездную ничью с ЦСКА София и вот принимал у себя, казалось бы, грозную «Рому». Команда Жозе Моуриньо, играясь, набрала шесть очков в двух стартовых турах этого не совсем презентабельного турнира. И вот португалец приехал в Норвегию:

И это была не лесть. По команде Кьетиля Кнутсена было заметно – эти по хорошему наглые норвежские ребята умеют играть в футбол. И им без разницы кто выходит на поле против них.

Результат вы и сами знаете – 6:1. Понятно, что «Рома» непривычно играла на искусственном покрытии, что футбол за полярным кругом – это было в новинку игрокам «волков», очевидно, что из-за ротации команда из Италии не показала свою настоящую мощь. Но.

«Буде-Глимт», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Норвегии, играл в этом матче без одного из своих лидеров –травмирован и пропускал поединок.

В предыдущей кампании у него было 12 голов во внутреннем первенстве, он стал четвертым лучшим бомбардиром команды. Кто первые три? Хауге (14 голов + 10 ассистов), Цинкернагель (19+24) и Юнкер (27+11). Видели их в заявке на эту игру? То-то же.

Все они покинули «Буде-Глимт». Огромных денег, кстати, не принесли – меньше восьми миллионов евро суммарно. Хауге, к слову, перешел в «Милан» после того, как «Буде-Глимт» в прошлом году отвозил «россонери» в квалификации Лиги Европы (но вылетел).

Четыре лучшие бомбардира команды прошлого сезона не принимали участия в матче. Оказывается, к потерям важных игроков можно быть готовыми. Это что-то новое для украинских болельщиков.

И вот сам поединок. У «Глимта» основой состав, у «Ромы» – резервный. После восьми туров в Серии А (720 минут) только у Ибаньеса насобиралось в чемпионате больше 270 минут игрового времени, у всех остальных игроков старта римлян – меньше. И это первое, на что обратил внимание Моуриньо после игры:

На 60-й минуте португалец уже выпустил на поле Кристанте, Шамуродова, Мхитаряна, Абрахама и Пеллегрини. На тот момент счет уже был 1:3. После этого стало только хуже.

Ола Сольбакен. Он забил два мяча в составе своей команды (с главным тренером сборной Норвегии просто однофамильцы). У Эрика Ботхэйма тоже дубль, но еще и три ассиста. Если он не станет лучшим игроком тура, то эту награду стоит и вовсе отменить.

Раньше самым большим достижением нападающего (сейчас будет шутка) считалось то, что он когда-то снялся в любительском рэп-клипе с Эрлингом Холандом. А теперь из паренька в том самом смешном видео он стал форвардом, который уничтожил «Рому».

А вот, кстати, и рэп-клип:

Ботхэйм, кстати, пришел на пресс-конференцию после игры. И когда у него спросили, будет ли команда гулять до утра после такого матча, то он просил в ответ:

Тренеру осталось только улыбнуться и сказать: «Правильный ответ».

Когда-то «Рома» уступала в еврокубках «Баварии» 1:7, «Барселоне» – 1:6. Это было больно. Что тогда говорить об 1:6 от «Буде-Глимта»? И это вам не Лига чемпионов. И даже не Лига Европы.

1007. Столько матчей в своей тренерской карьере провел Моуриньо. И никогда ранее не пропускал шесть мячей в одном матче. Его час настал.

Изумительный ответ от Кнутсена. Красивый тренер, команда которого играет в сексуальный футбол. По-другому его и не назовешь.

Взгляните как ребята из «Буде» праздновали победу в раздевалке:

А вот как игроки «Ромы» извинялись перед своими болельщиками:

The AS Roma fans who travelled to Norway confronted the players after Roma lost 6-1 to Bodo/Glimt pic.twitter.com/Td30lt39jG