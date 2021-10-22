Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все

Если стремятся это делать

Послесловие

«Буде-Глимт» уничтожил «Рому» / Фото - twitter.com/glimt

В этом туре еврокубков почти не было сенсаций, в большинстве все шло по плану фаворитов. Но один поединок все же выделился. И это была встреча в группе «Зари» в Лиге конференций.

«Буде-Глимт» уничтожил луганчан в первом туре, потом сыграл выездную ничью с ЦСКА София и вот принимал у себя, казалось бы, грозную «Рому». Команда Жозе Моуриньо, играясь, набрала шесть очков в двух стартовых турах этого не совсем презентабельного турнира. И вот португалец приехал в Норвегию:

«Я считаю «Буде-Глимт» нашим самым сильным соперником в группе. Они отлично организованы, идеально придерживаются принципов футбола. Это очевидно будет непростой матч для нас, у них больше класса, чем у ЦСКА и «Зари».

И это была не лесть. По команде Кьетиля Кнутсена было заметно – эти по хорошему наглые норвежские ребята умеют играть в футбол. И им без разницы кто выходит на поле против них.

Результат вы и сами знаете – 6:1. Понятно, что «Рома» непривычно играла на искусственном покрытии, что футбол за полярным кругом – это было в новинку игрокам «волков», очевидно, что из-за ротации команда из Италии не показала свою настоящую мощь. Но.

«Буде-Глимт», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Норвегии, играл в этом матче без одного из своих лидеров –травмирован и пропускал поединок.

В предыдущей кампании у него было 12 голов во внутреннем первенстве, он стал четвертым лучшим бомбардиром команды. Кто первые три? Хауге (14 голов + 10 ассистов), Цинкернагель (19+24) и Юнкер (27+11). Видели их в заявке на эту игру? То-то же.

Все они покинули «Буде-Глимт». Огромных денег, кстати, не принесли – меньше восьми миллионов евро суммарно. Хауге, к слову, перешел в «Милан» после того, как «Буде-Глимт» в прошлом году отвозил «россонери» в квалификации Лиги Европы (но вылетел).

Четыре лучшие бомбардира команды прошлого сезона не принимали участия в матче. Оказывается, к потерям важных игроков можно быть готовыми. Это что-то новое для украинских болельщиков.

И вот сам поединок. У «Глимта» основой состав, у «Ромы» – резервный. После восьми туров в Серии А (720 минут) только у Ибаньеса насобиралось в чемпионате больше 270 минут игрового времени, у всех остальных игроков старта римлян – меньше. И это первое, на что обратил внимание Моуриньо после игры:

«Полностью моя ответственность. Я решил использовать этих футболистов. Увиденное легко объяснить: их первая команда сильнее нашей второй. Победил более классный коллектив.

Но я не могу постоянно использовать одних и тех же игроков все время и доводить их до изнеможения. Кто-то мог травмироваться перед игрой с «Наполи».

На 60-й минуте португалец уже выпустил на поле Кристанте, Шамуродова, Мхитаряна, Абрахама и Пеллегрини. На тот момент счет уже был 1:3. После этого стало только хуже.

«Когда мы начали проигрывать 1:3, то попросту потеряли голову. Выглядело так, будто они забивают каждый раз, когда им достается мяч. Наверное, я переоценил своих игроков. Понимал, что «Буде-Глимт» наш самый сильный соперник в группе, но ожидал другого футбола от нас. Выглядело так, будто у Сольбакена байк из MotoGP, а наши защитники пытаются угнаться за ним на велосипедах».

Ола Сольбакен. Он забил два мяча в составе своей команды (с главным тренером сборной Норвегии просто однофамильцы). У Эрика Ботхэйма тоже дубль, но еще и три ассиста. Если он не станет лучшим игроком тура, то эту награду стоит и вовсе отменить.

Раньше самым большим достижением нападающего (сейчас будет шутка) считалось то, что он когда-то снялся в любительском рэп-клипе с Эрлингом Холандом. А теперь из паренька в том самом смешном видео он стал форвардом, который уничтожил «Рому».

А вот, кстати, и рэп-клип:

Ботхэйм, кстати, пришел на пресс-конференцию после игры. И когда у него спросили, будет ли команда гулять до утра после такого матча, то он просил в ответ:

«Кьетиль уже здесь? (смех в зале) Нет, я собираюсь домой, закину ноги повыше и буду восстанавливаться, есть яблоки и бананы».

Тренеру осталось только улыбнуться и сказать: «Правильный ответ».

Когда-то «Рома» уступала в еврокубках «Баварии» 1:7, «Барселоне» – 1:6. Это было больно. Что тогда говорить об 1:6 от «Буде-Глимта»? И это вам не Лига чемпионов. И даже не Лига Европы.

1007. Столько матчей в своей тренерской карьере провел Моуриньо. И никогда ранее не пропускал шесть мячей в одном матче. Его час настал.

«Если Моуриньо особенный, то какой я? Что же, «нормальный» уже занято, тогда придется мне быть самым красивым».

Изумительный ответ от Кнутсена. Красивый тренер, команда которого играет в сексуальный футбол. По-другому его и не назовешь.

Взгляните как ребята из «Буде» праздновали победу в раздевалке:

А вот как игроки «Ромы» извинялись перед своими болельщиками:

The AS Roma fans who travelled to Norway confronted the players after Roma lost 6-1 to Bodo/Glimt pic.twitter.com/Td30lt39jG — Lupo TV (@LupoTVofficial) October 21, 2021

Дошло до того, что капитан команды Пеллегрини снял футболку и, в качестве подарка, благодарности за поддержку в таком непростом матче, бросил ее фанатам (одного из-за расистских возгласов во время матча забрали полицейские). Тифози вернули ее обратно – швырнули на газон. Не время для подарков. Не после таких матчей.

«Что сказать… Единственное, я могу извиниться. Мы вернемся сильнее. Мы поговорили между собой в раздевалке, но этот разговор останется там. Порой нужно получить пощечину, чтобы что-то понять. Сегодня было больно, но мы это заслужили. Переживаю ли я из-за этого поражения? Нет. Я зол. Я не переживаю, я не расстроен – я зол. С завтрашнего дня мы начнем работать усерднее, потому что нужно побеждать».

Это слова того-таки Лоренцо после игры. А вот что о матче написали крупные итальянские газеты:

Corriere dello Sport : «Ночной кошмар «Ромы». Моу: «Моя ошибка». Джаллоросси унижены «Буде» 1:6».

La Gazzetta dello Sport : «Моу и «Рома». Что за кошмар. Исторический провал Жозе в Норвегии. «Мой провал», – но он хочет усилений».

Tuttosport: «Сокрушены 6:1! Катастрофа Моу и «Ромы». Историческое поражение на выезде от «Буде».

И напоследок красивая история от одного из болельщиков «Ромы».живет в Норвегии, работает журналистом. Ему было больно увидеть поражение любимой команды, но…

«Мой отец умер 20 лет назад. Он родился в Буде и, конечно же, был болельщиком «Глимта». Мне должно быть грустно из-за сегодняшнего поражения. Но часть меня знает, что он бы безумно радовался такому результату. И эта часть меня радуется сейчас вместе с ним. Так что нет, этот матч меня не расстроил так, как должен был. Forza Roma! И heia Glimt!»

После трех туров группового этапа «Глимт» (с норвежского «вспышка») находится на вершине турнирной таблицы в квартете С.

И пока наши футболисты соизмеряют свою трансферную стоимость со стоимостью соперников и плачутся, что не могут конкурировать с такими гигантами, то парни, которых Transfermarkt суммарно оценил в три раза дешевле чем одного лишь Пеллегрини, выносят «Рому» и даже не замечают, что соперник вышел на поле.

Оказывается, в футбол можно играть везде. Было бы желание.