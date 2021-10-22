Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня250 тысяч жителей Мариуполя и гостей города встали на коньки. Ровно год назад состоялось открытие Mariupol Ice Center
матч-центр : Футбол
Вчера 22
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (22 события из 30) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Фенербахче - Антверпен 2:2 Окончен
19:45 Лацио - Марсель 0:0 Окончен
19:45 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Окончен
19:45 Лудогорец - Брага 0:1 Окончен
19:45 Бетис - Байер 1:1 Окончен
19:45 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Окончен
22:00 Спарта Прага - Лион 3:4 Окончен
22:00 ПСВ - Монако 1:2 Окончен
22:00 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
22:00 Наполи - Легия Варшава 3:0 Окончен
22:00 Айнтрахт - Олимпиакос 3:1 Окончен
22:00 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Окончен
22:00 Вест Хэм - Генк 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Бодо/Глимт - Рома 6:1 Окончен
19:45 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Окончен
19:45 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Окончен
19:45 Копенгаген - ПАОК 1:2 Окончен
19:45 Мура - Ренн 1:2 Окончен
19:45 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Гент 0:1 Окончен
22:00 ЦСКА София - Заря 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия 1:1 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс -:- Запланирован
15:30 Полесье - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован

Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все

Если стремятся это делать
Футбол Лига конференций UEFA
15:46
Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все Послесловие
«Буде-Глимт» уничтожил «Рому» / Фото - twitter.com/glimt

В этом туре еврокубков почти не было сенсаций, в большинстве все шло по плану фаворитов. Но один поединок все же выделился. И это была встреча в группе «Зари» в Лиге конференций.

«Буде-Глимт» уничтожил луганчан в первом туре, потом сыграл выездную ничью с ЦСКА София и вот принимал у себя, казалось бы, грозную «Рому». Команда Жозе Моуриньо, играясь, набрала шесть очков в двух стартовых турах этого не совсем презентабельного турнира. И вот португалец приехал в Норвегию:

«Я считаю «Буде-Глимт» нашим самым сильным соперником в группе. Они отлично организованы, идеально придерживаются принципов футбола. Это очевидно будет непростой матч для нас, у них больше класса, чем у ЦСКА и «Зари».

И это была не лесть. По команде Кьетиля Кнутсена было заметно – эти по хорошему наглые норвежские ребята умеют играть в футбол. И им без разницы кто выходит на поле против них.

Результат вы и сами знаете – 6:1. Понятно, что «Рома» непривычно играла на искусственном покрытии, что футбол за полярным кругом – это было в новинку игрокам «волков», очевидно, что из-за ротации команда из Италии не показала свою настоящую мощь. Но.

«Буде-Глимт», который в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Норвегии, играл в этом матче без одного из своих лидеров – Ельрик Сальтнес травмирован и пропускал поединок.

В предыдущей кампании у него было 12 голов во внутреннем первенстве, он стал четвертым лучшим бомбардиром команды. Кто первые три? Хауге (14 голов + 10 ассистов), Цинкернагель (19+24) и Юнкер (27+11). Видели их в заявке на эту игру? То-то же.

Все они покинули «Буде-Глимт». Огромных денег, кстати, не принесли – меньше восьми миллионов евро суммарно. Хауге, к слову, перешел в «Милан» после того, как «Буде-Глимт» в прошлом году отвозил «россонери» в квалификации Лиги Европы (но вылетел).

Четыре лучшие бомбардира команды прошлого сезона не принимали участия в матче. Оказывается, к потерям важных игроков можно быть готовыми. Это что-то новое для украинских болельщиков.

И вот сам поединок. У «Глимта» основой состав, у «Ромы» – резервный. После восьми туров в Серии А (720 минут) только у Ибаньеса насобиралось в чемпионате больше 270 минут игрового времени, у всех остальных игроков старта римлян – меньше. И это первое, на что обратил внимание Моуриньо после игры:

«Полностью моя ответственность. Я решил использовать этих футболистов. Увиденное легко объяснить: их первая команда сильнее нашей второй. Победил более классный коллектив.
Но я не могу постоянно использовать одних и тех же игроков все время и доводить их до изнеможения. Кто-то мог травмироваться перед игрой с «Наполи».


На 60-й минуте португалец уже выпустил на поле Кристанте, Шамуродова, Мхитаряна, Абрахама и Пеллегрини. На тот момент счет уже был 1:3. После этого стало только хуже.

«Когда мы начали проигрывать 1:3, то попросту потеряли голову. Выглядело так, будто они забивают каждый раз, когда им достается мяч.

Наверное, я переоценил своих игроков. Понимал, что «Буде-Глимт» наш самый сильный соперник в группе, но ожидал другого футбола от нас.

Выглядело так, будто у Сольбакена байк из MotoGP, а наши защитники пытаются угнаться за ним на велосипедах».

Ола Сольбакен. Он забил два мяча в составе своей команды (с главным тренером сборной Норвегии просто однофамильцы). У Эрика Ботхэйма тоже дубль, но еще и три ассиста. Если он не станет лучшим игроком тура, то эту награду стоит и вовсе отменить.

Раньше самым большим достижением нападающего (сейчас будет шутка) считалось то, что он когда-то снялся в любительском рэп-клипе с Эрлингом Холандом. А теперь из паренька в том самом смешном видео он стал форвардом, который уничтожил «Рому».

А вот, кстати, и рэп-клип:

Ботхэйм, кстати, пришел на пресс-конференцию после игры. И когда у него спросили, будет ли команда гулять до утра после такого матча, то он просил в ответ:

«Кьетиль уже здесь? (смех в зале) Нет, я собираюсь домой, закину ноги повыше и буду восстанавливаться, есть яблоки и бананы».

Тренеру осталось только улыбнуться и сказать: «Правильный ответ».

Когда-то «Рома» уступала в еврокубках «Баварии» 1:7, «Барселоне» – 1:6. Это было больно. Что тогда говорить об 1:6 от «Буде-Глимта»? И это вам не Лига чемпионов. И даже не Лига Европы.

1007. Столько матчей в своей тренерской карьере провел Моуриньо. И никогда ранее не пропускал шесть мячей в одном матче. Его час настал.

«Если Моуриньо особенный, то какой я? Что же, «нормальный» уже занято, тогда придется мне быть самым красивым».

Изумительный ответ от Кнутсена. Красивый тренер, команда которого играет в сексуальный футбол. По-другому его и не назовешь.

Взгляните как ребята из «Буде» праздновали победу в раздевалке:

А вот как игроки «Ромы» извинялись перед своими болельщиками:

>

Дошло до того, что капитан команды Пеллегрини снял футболку и, в качестве подарка, благодарности за поддержку в таком непростом матче, бросил ее фанатам (одного из-за расистских возгласов во время матча забрали полицейские). Тифози вернули ее обратно – швырнули на газон. Не время для подарков. Не после таких матчей.

«Что сказать… Единственное, я могу извиниться. Мы вернемся сильнее. Мы поговорили между собой в раздевалке, но этот разговор останется там.

Порой нужно получить пощечину, чтобы что-то понять. Сегодня было больно, но мы это заслужили.

Переживаю ли я из-за этого поражения? Нет. Я зол. Я не переживаю, я не расстроен – я зол. С завтрашнего дня мы начнем работать усерднее, потому что нужно побеждать».

Это слова того-таки Лоренцо после игры. А вот что о матче написали крупные итальянские газеты:

  • Corriere dello Sport: «Ночной кошмар «Ромы». Моу: «Моя ошибка». Джаллоросси унижены «Буде» 1:6».

  • La Gazzetta dello Sport: «Моу и «Рома». Что за кошмар. Исторический провал Жозе в Норвегии. «Мой провал», – но он хочет усилений».

  • Tuttosport: «Сокрушены 6:1! Катастрофа Моу и «Ромы». Историческое поражение на выезде от «Буде».

И напоследок красивая история от одного из болельщиков «Ромы». Александр Фридриксен живет в Норвегии, работает журналистом NRK. Ему было больно увидеть поражение любимой команды, но…

«Мой отец умер 20 лет назад. Он родился в Буде и, конечно же, был болельщиком «Глимта». Мне должно быть грустно из-за сегодняшнего поражения. Но часть меня знает, что он бы безумно радовался такому результату. И эта часть меня радуется сейчас вместе с ним. Так что нет, этот матч меня не расстроил так, как должен был.

Forza Roma! И heia Glimt!»

После трех туров группового этапа «Глимт» (с норвежского «вспышка») находится на вершине турнирной таблицы в квартете С.

И пока наши футболисты соизмеряют свою трансферную стоимость со стоимостью соперников и плачутся, что не могут конкурировать с такими гигантами, то парни, которых Transfermarkt суммарно оценил в три раза дешевле чем одного лишь Пеллегрини, выносят «Рому» и даже не замечают, что соперник вышел на поле.

Оказывается, в футбол можно играть везде. Было бы желание.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Вернидуб: «Одного взгляда или слова отца хватало, чтобы были порядок и дисциплина»
Вернидуб: «Одного взгляда или слова отца хватало, чтобы были порядок и дисциплина»
Украинская Премьер-лига
19:17
«Десна» и «Александрия» сыграли вничью, сохранив разницу в 1 очко в таблице
«Десна» и «Александрия» сыграли вничью, сохранив разницу в 1 очко в таблице
Украинская Премьер-лига
18:57
Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры
Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры
Первая лига
18:54
Роналдиньо: «Я не думал, что Месси окажется в ПСЖ»
Роналдиньо: «Я не думал, что Месси окажется в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
18:41
Рыбалка рассказал о вариантах продолжения карьеры после «Сивасспора» помимо «Александрии»
Рыбалка рассказал о вариантах продолжения карьеры после «Сивасспора» помимо «Александрии»
Украинская Премьер-лига
18:36
В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля
В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля
Премьер-Лига (Англия)
18:21
Игроки «Александрии» поддержали травмированных партнеров в матче с «Десной»
Игроки «Александрии» поддержали травмированных партнеров в матче с «Десной»
Украинская Премьер-лига
18:13
Эксперт считает, что «Днепр-1» отберет очки у «Динамо»
Эксперт считает, что «Днепр-1» отберет очки у «Динамо»
Украинская Премьер-лига
17:49
Сульшер: «Салах сейчас в ударе, но я всегда буду на стороне Роналду»
Сульшер: «Салах сейчас в ударе, но я всегда буду на стороне Роналду»
Премьер-Лига (Англия)
17:40
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
4
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
История
Устрашающий соперник Ломаченко. Отправил в четыре нокдауна боксера, который обещал разобраться с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:20
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
18:30
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
19:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
20:00
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
23 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
24 октября 17:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
24 октября 18:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00