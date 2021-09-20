«Как в финале Евро». Линекер раскритиковал тренера «Вест Хэма» за замену Нобла перед пенальти

Ветеран не реализовал заработанный Ярмоленко пенальти

Марк Нобл / фото - The Guardian

Бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в Twitter раскритиковал главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса за решение выпустить для пробития пенальти Марка Нобла:

«Такое решение я никогда не пойму. Выпускать игрока, пусть и столь опытного и искусного пенальтиста, как Нобл, исключительно для исполнения 11-метрового, притом, что тот ни разу не коснулся мяча, – это вне моего понимания. То же самое было с Англией на Евро».

В компенсированное время матча с МЮ украинский хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко заработал пенальти. Но вышедший на замену прямо перед ударом Нобл не смог переиграть Давида Де Хеа.

В финале Евро-2020 был похожий эпизод, когда тренер «львов» Гарет Саутгейт выпустил для пробития пенальти Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда на 120-й минуте, а те не смогли реализовать свои удары.

Напомним, ранее Мойес объяснил свое решение.