Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным пенальти с «Вест Хэмом»
Мойес объяснил, почему доверил Ноблу пробить пенальти в матче с МЮ
«Вест Хэм» упустил прекрасную возможность вырвать ничью
19 сентября 22:45
Фото: twitter.com/WestHam
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, почему решился выпустить Марка Нобла в самой концовке матча против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Шотландский специалист рассчитывал, что полузащитник реализует пенальти, которое в компенсированное время встречи заработал Андрей Ярмоленко. Мойеса цитирует ВВС:
«Посмотрите на его статистику. У него очень хорошая статистика. Сегодня это не сработало. Думаю, что мы играл хорошо. Мы создавали моменты и фрагментами показывали хороший футбол. Это была сложная игра.
На стадионе была великолепная атмосфера. Это была достойная игра. Матч был равным. Я думал, что мы сегодня сыграем вничью».
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