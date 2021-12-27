Калиниченко: «Босния и Герцеговина вряд ли в последнем матче будет играть спустя рукава»
Калиниченко: «Матч Украины против России – вопрос не ближайшего будущего»
Экс-хавбек желто-синих не видит смысла в этом вопросе
10:50
Фото: RT
Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко признался, что не видит смысла в вопросе о проведении матча Украины против России в ближайшем будущем.
Ты скучаешь по матчам России против Украины?
«Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается. Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии.
А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны».
Ранее Калиниченко заявлял, что сборная Украины сильнее России.