Калиниченко: «Матч Украины против России – вопрос не ближайшего будущего»

Экс-хавбек желто-синих не видит смысла в этом вопросе

Фото: RT

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко признался, что не видит смысла в вопросе о проведении матча Украины против России в ближайшем будущем.

Ты скучаешь по матчам России против Украины?

«Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается. Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии. А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны».

Ранее Калиниченко заявлял, что сборная Украины сильнее России.