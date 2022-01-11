Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»

Владислав Калитвинцев / Фото: Динамомания

Вингер «Александрии» Владислав Калитвинцев высказался о своем уходе из «Десны» и о том, что черниговский клуб не заплатил игроку.

– С вами не рассчитались, я правильно понимаю?

– Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно.