Калитвинцев – о переходе в «Александрию»: «Вариантов особо много не было»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Игрок уже в «Александрии»
11 января 20:49
Владислав Калитвинцев / Фото: Динамомания
Вингер «Александрии» Владислав Калитвинцев высказался о своем уходе из «Десны» и о том, что черниговский клуб не заплатил игроку.
– Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.
– С вами не рассчитались, я правильно понимаю?
– Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно.
Напомним, «Десна» официально заявила, что на клуб наложен трансферный бан.
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