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Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»

Игрок уже в «Александрии»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Владислав Калитвинцев / Фото: Динамомания

Вингер «Александрии» Владислав Калитвинцев высказался о своем уходе из «Десны» и о том, что черниговский клуб не заплатил игроку.

– Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.

– С вами не рассчитались, я правильно понимаю?

– Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно.


Напомним, «Десна» официально заявила, что на клуб наложен трансферный бан.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Владислав Калитвинцев Десна

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