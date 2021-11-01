Первая лига. «Полесье» Калитвинцева и «Агробизнес» остались в зоне вылета
Калитвинцев: «Динамо» в оставшихся трех матчах ЛЧ будет очень тяжело»
Тренер пока не дает никаких прогнозов киевлянам
15:55
Фото: ФК Полесье
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил шансы «Динамо» в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.
«В «Барселоне», как тогда (в 90-е), так и сейчас, глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.
Удается ли регулярно следить за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.
Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело».
2 ноября «Динамо» сыграет против «Барселоны». Начало матча – в 22:00.
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