Калитвинцев: «Динамо» в оставшихся трех матчах ЛЧ будет очень тяжело»

Фото: ФК Полесье

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил шансы «Динамо» в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

Удается ли регулярно следить за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.

Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело».