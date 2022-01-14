Калитвинцев заявил, что его «Полесье» не заслужило отдыха
Калитвинцев поделился мнением о турнире с участием «Полесья», «Металлиста» и двух клубов УПЛ
В Турции состоятся выставочные соревнования
14 января 14:59
Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Полесье
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев оценил в эфире Футбол NEWS идею организации зимнего выставочного турнира. Помимо его команды, в нем примут участие «Металлист», «Черноморец» и «Верес».
Поговорили с руководителями. Они сказали, что в разработке такой турнир. Спросили мое мнение. Я говорю, что если будет такая возможность и этот турнир состоится, то я только за.
Контрольные игры есть контрольные игры. А здесь соревновательный момент – это очки и таблица. И совершенно другая мотивация и у футболистов, и у тренеров. Ни в коем случае с нашей стороны не будет ставиться задача – победить. Но соревновательный момент никто не отменял.
Соперники на данном этапе те, которые нам и нужны. Дай Бог, чтобы играли без травм. Для меня это очень интересно. Надеюсь, получим удовольствие от этого турнира.
Калитвинцев также заявил, что «Полесье» не заслужило отдыха.
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