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Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»

Тренер оценил победу над «Аланьяспором»
Футбол Первая лига
08:50
Калитвинцев: «Полесье» еще не готово играть против команд УПЛ»
Фото: ФК Олимпик

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал пресс-службе клуба сенсационную победу над турецким «Аланьяспором» (1:0) в контрольном матче.

«Объективно, мы еще не готовы играть с командами Премьер-лиги. Уровень «Аланьяспора» - финалист Кубка Турции, команда заняла 7-е место в чемпионате. У нас была злая по-спортивному команда. Игровая дисциплина была на высоком уровне. Их терпение заслуживает уважения.

Честно, думали, что будет тяжелее. Работали в двухразовом режиме, не было ни одного выходного. Большую часть запланированного мы сделали».

Калитвинцев возглавил «Полесье» в июне.

Андрей Усмонов
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Юрий Калитвинцев Полесье

Комментарии 2

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19 июля 2021г. 09:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить
19 июля 2021г. 09:47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
0 0
Ответить

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