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Калитвинцев: «Сказал Вакуле, что воспитывать не буду»

Тренер «Полесья» – о скандальном новичке команды
Футбол Первая лига
08:30
Калитвинцев: «Сказал Вакуле, что воспитывать не буду»
Юрий Калитвинцев / Фото - Полесье Житомир

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал в эфире Футбол NEWS прокомментировал скандальное прошлое зимнего новичка команды Владислава Вакулы.

Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.

Вакула – футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.

Что касается проблем, которые были. Я бы акцентировал на слове «были». Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство.

А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек.

В январе прошедшего года полузащитник перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван. Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль.
Сергей Стаднюк
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Теги

Полесье Юрий Калитвинцев Владислав Вакула

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