Калитвинцев: «Сказал Вакуле, что воспитывать не буду»

Юрий Калитвинцев / Фото - Полесье Житомир

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал в эфире Футбол NEWS прокомментировал скандальное прошлое зимнего новичка команды Владислава Вакулы.

Вакула – футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.

Что касается проблем, которые были. Я бы акцентировал на слове «были». Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство.

А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек.