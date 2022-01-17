Калитвинцев: «У «Полесья» пока нет цели выиграть Лигу чемпионов. Все должно быть поступательно»
Калитвинцев: «Сказал Вакуле, что воспитывать не буду»
Тренер «Полесья» – о скандальном новичке команды
08:30
Юрий Калитвинцев / Фото - Полесье Житомир
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал в эфире Футбол NEWS прокомментировал скандальное прошлое зимнего новичка команды Владислава Вакулы.
Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.В январе прошедшего года полузащитник перешел в «Десну», но через две недели контракт был разорван. Также Вакула успел попасть в ДТП, разбив свой автомобиль.
Вакула – футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.
Что касается проблем, которые были. Я бы акцентировал на слове «были». Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство.
А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек.
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