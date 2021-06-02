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«Кальяри» выкупит игрока «Интера»

«Островитяне» довольны игрой арендованного футболиста
Футбол Серия А (Италия)
07:42
«Кальяри» выкупит игрока «Интера»
Раджа Наингголан / фото - Eurosport

«Кальяри» планирует выкупить контракт полузащитника «Интера» Раджи Наингголана, сообщает журналист Nicolo Schira.

Сардинцы подпишут контракт с игроком на 3 года, за которые бельгиец заработает около 6 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды, провел за «островитян» 27 матчей во всех турнирах, в которых успел отметиться забитым мячом.

Напомним, «Интер» может также покинуть Лукаку.

Павел Харченко
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Теги

Раджа Наингголан Интер Кальяри

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