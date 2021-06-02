Малиновский: «От «Интера» не было никакой конкретики»
«Кальяри» выкупит игрока «Интера»
«Островитяне» довольны игрой арендованного футболиста
07:42
Раджа Наингголан / фото - Eurosport
«Кальяри» планирует выкупить контракт полузащитника «Интера» Раджи Наингголана, сообщает журналист Nicolo Schira.
Сардинцы подпишут контракт с игроком на 3 года, за которые бельгиец заработает около 6 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 6 миллионов евро.
В минувшем сезоне Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды, провел за «островитян» 27 матчей во всех турнирах, в которых успел отметиться забитым мячом.
Напомним, «Интер» может также покинуть Лукаку.
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