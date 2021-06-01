Абрамович лично займется переговорами по Лукаку

Босс «синих» хочет заполучить бельгийца

Ромелу Лукаку / фото - Eurosport

Владелец «Челси» Роман Абрамович лично хочет видеть форварда «Интера» Ромелу Лукаку у себя в клубе, сообщает Eurosport.

Абрамович вдохновлен победой команды Томаса Тухеля в Лиге Чемпионов, и хочет поддержать команду топовыми трансферами. Россиянин уверен, что Лукаку – идеальный форвард, который поможет «аристократам» добиться успеха еще и на внутренней арене.

По информации СМИ, агенты бельгийца уже ведут переговоры с «Челси» о трансфере.

Сам Лукаку опечален уходом Конте, с которым у него были превосходные отношение, из «Интера», и теперь тоже желает покинуть команду.

Новый коуч «Интера» Симоне Индзаги хочет сохранить форварда. Но финансовые проблемы владельцев «нерадзурри» может вынудить миланцев расстаться с форвардом. В таком случае Лукаку хотел бы вернуться в АПЛ.

28-летний страйкер уже выступал за «Челси», но за основную команду играл мало – в основном разъезжал по арендам.

В минувшем сезоне бельгиец провел за «Интер» 44 матча во всех турнирах, и записал на свой счет 40 результативных действий.

Напомним, полузащитник «Интера» Видаль может пропустить Кубок Америки.