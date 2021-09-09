Камавинга: «Не думал, что смогу попасть в «Реал»
Новичок «Реал» Эдуарду Камавинга поделился эмоциями от первых дней пребывание в стане «сливочных». Слова 18-летнего француза приводит пресс-служба «Королевского клуба»:
«Я очень рад быть здесь. Играть за «Реал Мадрид» – это моя мечта с детства, я постараюсь сделать все ради этого клуба и моей семьи. Это невероятная честь для меня быть здесь с моей семьей после всего, что было пережито.
Я пришел, чтобы учиться и должен показать, что я готов. Я буду упорно работать и надеюсь наслаждаться игровым временем. С тех пор, как я узнал, что стану игроком «Мадрида», я чувствую себя очень счастливым.
Причина моего перехода – это не деньги. Это счастье осуществить мою мечту с детства. Я не думал, что смогу попасть сюда и сейчас я очень рад. Когда я узнал, что могу играть за «Мадрид», то не сомневался ни секунды. Мы с семьей обсуждали это и мечтали об этом, так что решение было продуманным.
Моя позиция на поле? Мне очень нравится играть перед обороной, но я могу продвигаться и больше вперед. Я адаптируюсь к любой позиции, которую выберет для меня тренер и буду выкладываться максимально. Я не сравниваю себя с другими игроками, мне просто нравится играть в футбол. Не знаю, важнее играть на позиции опорника или ближе к атаке, мне просто нравится действовать в центре поля».
За переход Камавинги «Реал» заплатил более 30 миллионов евро.
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