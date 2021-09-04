Камавинга: «Всегда мечтал играть за «Реал»
Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Хавбек хочет поблагодарить каждого из сотрудников экс-клуба
09:22
Эдуардо Камавинга / Фото: ВВС
Новоиспеченный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга нашел интересный способ отблагодарить сотрудников «Ренна», в котором игрок выступал. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Камавинга хочет отправить в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией – по одной каждому из сотрудников клуба.
18-летний Камавинга является воспитанником «Ренна», он находился в структуре клуба с 2013-го года.
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