Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией

Хавбек хочет поблагодарить каждого из сотрудников экс-клуба

Эдуардо Камавинга / Фото: ВВС

Новоиспеченный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга нашел интересный способ отблагодарить сотрудников «Ренна», в котором игрок выступал. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Камавинга хочет отправить в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией – по одной каждому из сотрудников клуба.

18-летний Камавинга является воспитанником «Ренна», он находился в структуре клуба с 2013-го года.

«Реал» заплатил за Камавингу 31 миллион евро.