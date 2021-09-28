Канте не поможет «Челси» в ближайших матчах из-за коронавируса

Выступления за сборную Франции в группе Украины также под вопросом

Н'голо Канте / Фото - Getty Images

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Goal.

Таким образом, ключевой игрок центра поля «синих» не сможет помочь команде в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентусе». Также футболист пропустит игру АПЛ против «Саутгемптона».

Также отмечается, что под вопросом остается участие Канте в октябрьских поединках сборной Франции. Напомним, что «Ле Бле» выступают в одной группе с Украиной в отборе на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хотел подписать полузащитника летом.