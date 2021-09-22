«Челси» планирует продлить контракт с тремя лидерами
ПСЖ хотел подписать Канте летом
«Челси» отказался от переговоров
14:29
Фото: BBC
ПСЖ летом вел переговоры с «Челси» по полузащитнику Нголо Канте.
Французы хотели подписать лидера «синих». О сумме трансфера не сообщается.
Впрочем, «Челси» сразу же отклонил предложение парижан о переходе, сообщает fichajes.com. Лондонцы намерены продлить контракт с игроком.
Сам Канте также не намерен уходить.
Отметим, что «Челси» у ПСЖ хотел купить лидера Маркиньоса, но также получил отказ.
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