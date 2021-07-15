Капитан команды-победителя Евро-2020 до сих пор является свободным агентом

Итальянец еще не подписал новый контракт

Джорджо Кьеллини / фото - beIN SPORTS

С окончанием июня подошел к концу контракт капитана сборной Италии Джорджо Кьеллини с туринским «Ювентусом». Агент игрока рассказал Football Italia о ходе переговоров по поводу нового соглашения:

«Чтобы подписать контракт, нужны как минимум 2 стороны. Джорджо отправился на Евро и сосредоточился исключительно на этом. С «Ювентусом» проблем нет, мы сказали, что встретимся позже летом, но еще не садились за стол переговоров, чтобы обсудить новое соглашение. Что будет, если поступит предложение от другого топ-клуба Европы? Сначала мы должны получить это предложение. На сегодняшний день ничего нет. Мы ждем, когда «Ювентус» назначит нам дату для переговоров. Завершение карьеры? Думать о Кьеллини вне футбольного поля в данный момент — это безумие. Невероятно то, что он сделал после разрыва передней крестообразной связки. Его питает страсть, и мы увидели на Евро, что эта страсть все еще сильна. Он был символом «Ювентуса» много лет, и мы ждем действия от клуба. Никто не звонил, но я не удивлюсь, если они позвонят, поскольку сейчас он единственный свободный агент в сборной Италии».

Кьеллини защищает цвета «Ювентуса» с 2005 года, а с 2018 года, после первого ухода Джанлуиджи Буффона из клуба, стал капитаном «старой синьоры».

В минувшем сезоне игрок больше лечился, чем играл, и провел за клуб лишь 25 матчей во всех турнирах.

Зато летом в качестве капитана сборной Италии взял трофей Евро-2020, став самым возрастным обладателем капитанской повязки в истории финалов чемпионатов Европы.