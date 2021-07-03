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Капитан «Металлиста» продлил контракт с клубом

Ветеран минимум еще сезон будет выступать за харьковчан
Футбол Первая лига
19:34
Капитан «Металлиста» продлил контракт с клубом
Фото - ФК Металлист

Капитан «Металлиста» Руслан Фомин останется в клубе. 35-летний нападающий продлил контракт с харьковчанами.

Срок предыдущего соглашения ветерана подошел к концу 30 июня. Новый документ рассчитан также на один сезон.

Фомин перешел в тогда еще «Металл» летом 2020 года из «Мариуполя». За сезон форвард провел 21 матч, отличившись 10 забитыми мячами.

Ранее стало известно, что арендованный у «Динамо» защитник не продолжит выступать за «Металлист».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Металлист Руслан Фомин

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