Капитан «Металлиста» продлил контракт с клубом

Ветеран минимум еще сезон будет выступать за харьковчан

Фото - ФК Металлист

Капитан «Металлиста» Руслан Фомин останется в клубе. 35-летний нападающий продлил контракт с харьковчанами.

Срок предыдущего соглашения ветерана подошел к концу 30 июня. Новый документ рассчитан также на один сезон.

Фомин перешел в тогда еще «Металл» летом 2020 года из «Мариуполя». За сезон форвард провел 21 матч, отличившись 10 забитыми мячами.

Ранее стало известно, что арендованный у «Динамо» защитник не продолжит выступать за «Металлист».