Капитан «Реала» летом покинет клуб и уедет в Бразилию

Легендарный игрок уйдет из команды по истечению контракта

Марсело / фото - Real Madrid CF

Капитан мадридского «Реала» Марсело Виейра следующим летом покинет клуб, сообщает Diario Ole.

Футболист уедет на родину и вернется в бразильский «Флуминенсе», чьим воспитанником и является.

Контракт футболиста со «сливочными» истекает следующим летом, и стороны не будут его продлевать.

Сам игрок не хочет оставаться в европейском футболе, так как не желает играть против мадридского клуба, где провел 14 лет своей карьеры.

В текущем сезоне бразилец окончательно выпал из основного состава команды, уступив место на левой бровке Ферлану Менди. Но даже когда француз был травмирован, то слева у «бланкос» выходили Начо Фернандес, Давид Алаба и даже молодой Мигель Гутьеррес.

Вместе со «сливочными» Марсело четырежды выигрывал ЛЧ, 5 раз становился чемпионом Испании, а также трижды попадал в символическую сборную лучших футболистов года.

Напомним, Петраков заявил, что Лунин ошибочно выбрал играть за «Реал».