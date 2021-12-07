Лунин не согласен. Украинец назвал альтернативного победителя «Золотого мяча»
Петраков – о Лунине: «Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет?»
Тренер считает, что вратарь выбрал неправильную команду
11:55
Фото: Marca
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации с вратарем «Реала» Андреем Луниным, который давно уже не получал вызов в национальную команду.
«Я Лунина знаю очень давно, отца его тоже знаю. Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его – он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне каждую неделю дают информацию об игровой практике наших футболистов.
Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет? Это не укор. Андрей сам знает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я ему дам.
Когда они были молодые, то звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы».
В чем ему надо прибавить, чтобы получить место в сборной?
«Он выбрал не тот клуб. В «Реале» многие были игроки. Надо находить клуб по своим возможностям и там играть. «Реал» – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо идти играть. Может он этим займется. У него есть своя голова на плечах».
Сообщалось, что в Лунине заинтересованы ряд испанских клубов.
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