Петраков – о Лунине: «Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет?»

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о ситуации с вратарем «Реала» Андреем Луниным, который давно уже не получал вызов в национальную команду.

Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызывать вратаря, который уже два года не играет? Это не укор. Андрей сам знает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет, то я ему дам.

Когда они были молодые, то звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы».