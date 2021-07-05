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Капитан сборной Чехии объявил о завершении карьеры в команде после Евро-2020

Дарида сосредоточится на клубной карьере
Футбол В Европе
15:59
Капитан сборной Чехии объявил о завершении карьеры в команде после Евро-2020
Фото: AFP

Полузащитник Владимир Дарида объявил о завершении карьеры в сборной Чехии.

30-летний хавбек сообщил об этом в своем Instagram. Он был капитаном Чехии на Евро-2020, проведя четыре матча.

«Мы попрощались со сборной на Евро. После я попрощался с товарищами по команде, в которой имел честь быть капитаном, потому что в последний раз я надел майку национальной сборной. Им было непросто мне что-то сказать, и они не пишут даже сейчас, но после долгих раздумий я решил завершить карьеру в сборной»

В общей сложности Дарида отыграл за сборную Чехии 76 матчей, забив восемь мячей. Дебютировал за команду он в 2012-м году.

На данный момент полузащитник выступает за берлинскую «Герту».

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Чехии (футбол)

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